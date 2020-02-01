Видео: взрыв газового баллона разорвал авто на части. ФАН-ТВ

ЧП произошло сегодня днем на газозаправочной станции в городе Мелеузе республики Башкортостан. Газовый баллон, находящийся в салоне автомобиля Renault Logan, взорвался.

По счастливой случайности никто из посетителей заправки не пострадал: водитель авто в момент взрыва находился на кассе, а проходившего мимо мужчину спасли специальные разделительные стены.

Удивительно, что после мощного взрыва, машина не начала гореть, пожарным не пришлось ничего тушить. Автомобиль восстановлению не подлежит, от него остались лишь груды металла.