Депутат Рады Брагар рекомендовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Киев, 1 февраля. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгений Брагар в эфире телеканала «112 Украина» рекомендовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Во время ток-шоу «Голос народа» женщина спросила у парламентария, как можно прожить на пенсию, размер которой составляет всего 80 долларов. При этом она добавила, что стоимость коммунальных услуг даже при наличии субсидии превышает эту сумму.

«Мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество, поскольку субсидия предоставляется независимо от имущественного состояния», — заметил Брагар в ответ.

Он также добавил, что пенсионерка может продать питомца, чтобы покрыть расходы.

«Если собака во дворе, элитной породы, — то она может ее продать в любой момент и спокойно себе оплатить», — считает народный избранник.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предупредил о вероятном крахе украинской экономики из-за притока спекулятивного капитала. По словам политика, прямых инвестиций в экономику страны значительно меньше. Такие вложения составляют 2,5 миллиарда долларов, в то время как нерезиденты инвестировали 4,6 миллиарда долларов. Таким образом становится очевидным неравномерное распределение инвестиций, передавало Федеральное агентство новостей.