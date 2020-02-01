Джабаров не видит причин беспокоиться относительно разговора Лукашенко и Помпео о нефти

Государственный секретарь США Майк Помпео в рамках своего «европейского турне» посетил Минск и встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Политики обсудили ряд важных вопросов, среди которых — возможные поставки энергоресурсов из Соединенных Штатов. Так, госсекретарь заверил президента, что его страна готова обеспечить потребности белорусской экономики в нефти на 100%. Причин для беспокойства у России нет — республика Беларусь является суверенным государством и вправе заключать торговые соглашения по своему усмотрению, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ну, если Минск будут устраивать цены на американскую нефть, то наверно, они смогут ее получать. Честно говоря, об этом говорили многие и в Европе — например, те же поляки и прибалты хотели поставлять белорусам свои энергоресурсы, однако они оказались для тех дороговаты. Если американцы говорят об этом исключительно «в пику» России, то долго такая идея не проживет», — сказал собеседник ФАН.

Тем не менее, добавил сенатор, Белоруссия является абсолютно самостоятельным субъектом международного права и может заключать торговые партнерства со всеми, с кем бы ни захотело ее руководство.

«Однако пока как-то серьезно обсуждать планы Лукашенко на американскую нефть нет никакого смысла — по сути, все, что мы видели, это просто дружеский визит американского госсекретаря в Минск», — уверен Джабаров.

По его мнению, пути поставок энергоресурсов из США в не имеющую выхода к морю Белоруссию, могут быть разными: как через Польшу, так и через Прибалтику. Однако пока между странами нет предметных соглашений, особого смысла обсуждать их нет.

«Я думаю, в Минске выберут тот план, который покажется им наиболее выгодным, — заявил собеседник ФАН. — Не думаю, что кто-то будет делать что-либо «в пику» России, жертвуя своими экономически интересами».

По словам сенатора, нельзя давать резкие оценки действиям Лукашенко: в конце концов, республика Беларусь — это союзное Российской Федерации государство, с которым у нас долгая история теплых и дружеских отношений.