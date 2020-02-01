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Появилось видео попадания ракеты террористов в танк Т-90А в Сирии

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Появилось видео попадания ракеты террористов в танк Т-90А в Сирии

Дамаск, 1 февраля. В Сети появилось видео, на котором запечатлено попадание управляемой противотанковой ракеты, выпущенной террористами в движущийся танк Т-90А в Сирии. Несмотря на попадание снаряда в левый бок башни, боевая машина продолжила движение.

Инцидент с попаданием вражеской противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) произошел в конце этой недели, сообщает «Российская газета». Несмотря на слова представителей бандформирований об «уничтожении» танка, броня машины все равно смогла выдержать удар.

На видео, опубликованном в Twitter, отчетливо видно, что Т-90А получил попадание в левую сторону башни. Предположительно, встроенная динамическая защита «Контакт-5» среагировала в штатном режиме, поэтому враг смог нанести минимальный урон, который не повлиял на работоспособность танка.

Стоит заметить, что произошедший инцидент очередной раз показал высокие характеристики российской техники. Однако, испытанный в боях Т-90А, это не все, чем может гордиться отечественное вооружение. В прошлом году в армии России появились усовершенствованные танки Т-90М. От Т-90А их отличает наличие башенного модуля с многослойным бронированием и 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, а также в новой модели боеукладка расположена вне боевого отделения, пишет «Газета.ru».

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Источник: Российская газета
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