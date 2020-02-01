Донецк, 1 февраля. Командование ВСУ тайно направило в Донбасс зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые могут быть причастны к крушению «Боинга-777». Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, подполковник Василий Прозоров.

В интервью YouTube-каналу PolitWera он заявил, что запись переговоров ополченцев ДНР о якобы сбитом самолете является подделкой, которую заранее подготовили в СБУ. Эксперт пояснил, что оперативная информация не может так быстро оказаться в публичном доступе, передает «Политэксперт».

Прозоров напомнил, что в 2014 году в Мариуполе размещался 156 зенитный полк СБУ. По словам бывшего сотрудника украинских спецслужб, второй дивизион полка, который имеет на вооружении ЗРК «Бук», по указке из Киева был направлен в «странную командировку».

Он утверждает, что участниками скрытной операции были только офицеры и военнослужащие по контракту, которые не имели документов и мобильных телефонов. При этом на технике были стерты номера.

По мнению бывшего сотрудника СБУ, данная информация еще раз указывает на то, что Киев имеет прямое отношение к авиакатастрофе рейса МН17.

Таким образом, даже несмотря на попытки следственной группы в Нидерландах возложить ответственность за крушение «Боинга» на ополченцев Донбасса, появилась новая достоверная версия причин авиакатастрофы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что делегация парламента Нидерландов отменила свой визит в Россию в рамках расследования дела о крушении самолета «Боинг-777».