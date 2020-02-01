Кудряшов уверен, что террористы ПНС используют задержанных в Ливии россиян как «живой щит»

Представитель временного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов сообщил, что незаконно задержанные в Ливии россияне стали разменной монетой для террористов ПНС.

Ранее Федеральное агентство новостей направило в МИД РФ официальный запрос с просьбой сообщить о судьбе незаконно задержанных в Ливии граждан России, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Помимо этого, глава Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич также отправлял руководителю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо, в котором потребовал освободить россиян, удерживаемых в частной тюрьме в Триполи.

В своем письме глава ФЗНЦ напомнил Сарраджу о подписанном в Берлине коммюнике, где в пункте 45 упоминается проблема незаконно удерживаемых лиц в Ливии. Малькевич подчеркнул, что глава ПНС согласился с решением международного сообщества и это обязывает его соблюдать протокол.

Комментируя ситуацию, представитель Ливийского временного правительства в России Станислав Кудряшов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что официальные представители РФ «могут хоть до посинения разговаривать с «чиновниками» ПНС, однако проблему это не решит».

«Чиновники так называемого ПНС, которые занимают там какие-то должности и на международном уровне ведут общение, не более чем статисты, изображающие видимость работы правительства. Но по факту они никакого влияния не имеют на преступные группировки, которые по сути и являются МВД, прокуратурой, какими-то другими силовыми ведомствами ПНС. Все эти люди известны, это находящиеся в международном розыске террористы. На одной фотографии человек может быть изображен в гражданской одежде, на другой уже в официальной одежде МВД», — утверждает эксперт.

Эксперт уверен, что на сегодняшний день находящиеся в плену россияне являются разменной монетой для террористов.

«Потому что это заложники, гарантирующие жизнь тем, кто их удерживает. И конечно, переговоры об их передаче начались незамедлительно, сразу же. Это происходило не только в Берлине, но и в Москве. Тот же Саррадж обещал привести их с собой на переговоры, но никто никого не привез», — говорит Кудряшов.

Кудряшов также отметил, что заявление «министра» иностранных дел псевдоправительства ПНС о том, что премьер-министр не влияет на следствие, в чем-то правдиво, и добавил, что Саррадж вообще ни на что не влияет, не в его силах забрать от преступников удерживаемых россиян и вернуть их домой.

Так что можно констатировать, что ситуация для ребят наших очень непростая, мы все за них переживаем и стараемся всяческими способами договорится о том, чтобы их оттуда забрать», — заключил Кудряшов.

Напомним, российские исследователи Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию, согласовав все детали своей работы как с ЛНА, так и с ПНС, однако в мае 2019 года их без объяснения причин задержали и поместили в частную тюрьму. Им до сих пор не предъявили официальных обвинений.