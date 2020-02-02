Сирия новости 2 февраля 07.00: Боевики отбили атаку САА на фронте в Идлибе, протурецкие силы ударили по позициям курдов в Хасаке

Сирия, 2 февраля. Боевики «Ансар ат-Таухид» отбили атаку сирийских правительственных войск на фронте Тавиль аль-Халиб в Идлибе, протурецкие силы ударили по позициям радикальных курдских группировок в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): повредили танк правительственных сил в районе города Тадиф в Алеппо.

«Ансар ат-Таухид»: отбили атаку сирийских правительственных сил на фронте Тавиль аль-Халиб в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: завербовали 150 бойцов в Ракке.

Протурецкие силы: ударили по позициям радикальных курдских группировок YPG / PKK в районе населенного пункта Абу-Расин в Хасаке.

Провинция Алеппо

Источник в Telegram (@almohrarmedia2) сообщает о том, что боевики уничтожили противотанковый расчет Сирийской арабской армии (САА) на фронте ар-Рашидин-5 в городе Алеппо. Боевики Сирийской свободной армии (ССА) повредили танк правительственных сил на фронте Тадиф, сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV).

Провинция Идлиб

Боевики «Ансар ат-Таухид» отбили атаку сирийских правительственных сил на фронте Тавиль аль-Халиб на востоке провинции Идлиб, передает HalabToday.

По данным источника в Telegram (@almohrarmedia2), боевики обстреляли из РСЗО «Град» позиции САА на фронтах Луф и Телль-Мардих на востоке провинции Идлиб при попытке продвижения правительственных военных в этих направлениях.

Провинция Дейр-эз-Зор

Тело человека найдено в городе Шхиль. Предполагается, что дело рук «спящих ячеек» запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Об этом сообщил источник в Twitter (@DeirEzzor24).

Провинция Ракка

Более 150 бойцов присоединятся к сирийским демократическим силам после прохождения обучения в тренировочных лагерях SDF, пишет в Twitter @RojavaNetwork. Предполагается, что они были направлены туда в рамках насильственной вербовки, проводимой курдскими радикалами незаконно.

Провинция Хасака

Протурецкие силы ударили по позициям курдских вооруженных формирований YPG / PKK в районе населенного пункта Абу-Расин к востоку от Рас аль-Айна, Сообщает источник в Twitter (@SonKaleTurkiye2).

1 Организация запрещена на территории РФ.