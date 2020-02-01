Лена Миро назвала отношения Хоркиной с мужем Глаголевой «грязной связью»

Москва, 1 февраля. Эпатажный блогер Лена Миро резко высказалась в отношении гимнастки Светланы Хоркиной после ее откровенного интервью в «Вечернем шоу Аллы Довлатовой».

В эфире «Русского радио» олимпийская чемпионка заявила, что в течение многих лет состояла в отношениях с мужем актрисы Веры Глаголевой миллиардером Кириллом Шубским. Кроме того, спортсменка родила от него сына, передают «Народные новости».

Миро ответила на признание Хоркиной острой критикой. По ее мнению, спортсменка «такими откровениями лишь позорит себя».

«Хоркину понять можно — рожать пора. Можно понять и Кирилла Шубского — бросать супругу Глаголеву ради Хоркиной не было никакого смысла. В итоге интимная пара рассталась, а грязная связь за спиной жены прекратилась», — отметила блогер.

Она выразила искреннее непонимание, зачем Хоркина делает подобные публичные заявления, особенно спустя несколько лет после трагической гибели Глаголевой от рака.

Миро отметила, что признание Хоркиной способно испортить репутацию гимнастки и навредить ее нынешней работе в Госдуме. Шубский же, по ее утверждению, «пошел дальше гулять».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Лена Миро уличила Наталью Фриске в попытке украсть личность своей сестры, известной певицы Жанны Фриске. По мнению блогера, женщиной двигают мотивы зависти.