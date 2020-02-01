Крымский политолог Джаралла оценил идею Украины продавать воду на полуостров

Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Юрий Аристов нашел новый способ заработать — по его словам, поставка воды в Крым, которую Киев прекратил еще 2014 году, могла бы значительно пополнить казну. Предложение о возобновлении водоснабжения по Северо-Крымскому каналу вполне можно рассмотреть — но только в том случае, если это не станет поводом для политических спекуляций и пропагандистским инструментом в руках украинских властей, заявил в интервью Федеральному агентству новостей крымский политолог Владимир Джаралла.
«Вода нам действительно нужна, — признал собеседник ФАН. — В том случае, если бы водоснабжение было бы восстановлено, это принесло бы большую пользу всему полуострову: решились бы многие острые моменты, связанные с его жизнью. Разумеется, вернуться к прежней модели сельского хозяйства в силу разных причин уже невозможно, но поддерживать имеющиеся варианты и получить возможности для их развития нам все же необходимо».
Тем не менее, добавил эксперт, нельзя говорить о возможной сделке, как о продаже украинской воды в Крым — нет, дело идет о возобновлении работы системы, которая была создана в советское время. По его словам, Северо-Крымский канал, который всегда являлся основой водоснабжения полуострова, был введен в эксплуатацию еще в 60-70-е годы и полностью изменил жизнь Крыма.
«Таким образом, мы говорим не об украинской собственности или украинских наработках, а о советских достижениях, — сказал политолог. — Введение в строй данного канала позволило создать уникальную систему, которая полностью зависит от человеческого регулирования. После возвращения Крыма в состав России Украина установила ряд блокад, одной из которых была как раз водная. Тем не менее общий климат, а также форма ведения хозяйства позволили обойтись без критических ситуаций на протяжении всего этого времени — с помощью всей остальной страны крымский полуостров справляется со всеми невзгодами».
Джаралла заметил, что в последнее время отношения между Россией и Украиной вышли из острой фазы противостояния. Конечно, их нельзя назвать ни дружественными, ни более-менее работоспособными, однако официальный Киев начал показывать элементы вменяемости и способности идти на разговор.
«В этих условиях восстановление водоснабжения полуострова по советскому типу выглядит приемлемым. По крайней мере, это выглядит, как предмет для разговора. Правда, если они хотят повести себя как образцовые спекулянты, продавая воду для крымчан по цене золота, то нам этого не надо. Мы готовы обсуждать рабочие рыночные варианты, которые при доброй воле сторон вполне могут быть реализованы.
Конечно, все зависит от того, в какой форме все это будет и обсуждаться, и реализовываться: если украинская сторона пожелает превратить это все в некий пропагандистский шаг, да еще и с намерением унизить, то конечно, соглашения обречены на срыв», — резюмировал собеседник ФАН.