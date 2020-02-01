Крымский политолог Джаралла оценил идею Украины продавать воду на полуостров

Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Юрий Аристов нашел новый способ заработать — по его словам, поставка воды в Крым, которую Киев прекратил еще 2014 году, могла бы значительно пополнить казну. Предложение о возобновлении водоснабжения по Северо-Крымскому каналу вполне можно рассмотреть — но только в том случае, если это не станет поводом для политических спекуляций и пропагандистским инструментом в руках украинских властей, заявил в интервью Федеральному агентству новостей крымский политолог Владимир Джаралла.

«Вода нам действительно нужна, — признал собеседник ФАН. — В том случае, если бы водоснабжение было бы восстановлено, это принесло бы большую пользу всему полуострову: решились бы многие острые моменты, связанные с его жизнью. Разумеется, вернуться к прежней модели сельского хозяйства в силу разных причин уже невозможно, но поддерживать имеющиеся варианты и получить возможности для их развития нам все же необходимо».

Тем не менее, добавил эксперт, нельзя говорить о возможной сделке, как о продаже украинской воды в Крым — нет, дело идет о возобновлении работы системы, которая была создана в советское время. По его словам, Северо-Крымский канал, который всегда являлся основой водоснабжения полуострова, был введен в эксплуатацию еще в 60-70-е годы и полностью изменил жизнь Крыма.

«Таким образом, мы говорим не об украинской собственности или украинских наработках, а о советских достижениях, — сказал политолог. — Введение в строй данного канала позволило создать уникальную систему, которая полностью зависит от человеческого регулирования. После возвращения Крыма в состав России Украина установила ряд блокад, одной из которых была как раз водная. Тем не менее общий климат, а также форма ведения хозяйства позволили обойтись без критических ситуаций на протяжении всего этого времени — с помощью всей остальной страны крымский полуостров справляется со всеми невзгодами».

Джаралла заметил, что в последнее время отношения между Россией и Украиной вышли из острой фазы противостояния. Конечно, их нельзя назвать ни дружественными, ни более-менее работоспособными, однако официальный Киев начал показывать элементы вменяемости и способности идти на разговор.