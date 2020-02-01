Звезда фильма «Чародеи» Яковлева не выходит на связь после сообщений об онкологии

Москва, 1 февраля. Известная российская актриса Александра Яковлева не выходит на связь после появлений сообщений о том, что она борется с тяжелым онкологическим заболеванием.

По последним данным, медики нашли у актрисы опухоль полгода назад, именно тогда Александра Яковлева и появлялась на публике в последний раз. СМИ пытались связаться со звездой фильма «Чародеи», однако все попытки успехом не увенчались — Яковлева не отвечает на звонки и сообщения.

Телефоны, по которым можно связаться с актрисой, находятся «вне зоны действия». Об этом пишут «Актуальные новости».

Александра Яковлева ранее рассказала, что на протяжении двух лет борется с раком. Звезда фильма «Чародеи» отметила, что в течение жизни каждого человека учат многому, но никто не рассказывает, как нужно умирать. Как призналась актриса, она столкнулась с онкологией и опустила руки.

Яковлева объяснила, что если бы была жива Ванга, то поехала бы к ней и спросила, сколько осталось жить. По словам актрисы, ей в свои 62 года очень хочется жить.