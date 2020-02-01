Анонимные паблики пытаются посеять панику в регионах РФ, запугивая читателей коронавирусом

В Тульской области две анонимные популярные группы в соцсетях распространили вброс об обнаружении больного коронавирусом на местном заводе Haval. Для этого они использовали контент британского «Би-Би-Си».

В пятницу, 31 января, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены два человека, больных коронавирусом, — в Забайкалье и Тюменской области. Она отметила, что оба заболевших являются китайцами, недавно побывавшими на родине, а среди россиян фактов заболевания не обнаружено. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что риска распространения коронавируса в России нет.

Коронавирус стал поводом для фейков

При этом по всему миру недобросовестные владельцы анонимных групп в соцсетях не стесняются использовать напряженную ситуацию для сбора лайков, репостов и подписчиков с помощью заведомо недостоверных материалов. Так, в Казахстане полиция задержала женщину, которая уже призналась в распространении фейков о заболевании. Ею оказалась работница фармацевтической компании, а значит, вбросы могли носить вполне меркантильный характер — повышение спроса на медицинские товары.

В России тоже не обошлось без «сенсаций» в соцсетях, связанных с коронавирусом, которые также могут носить заказной характер. Показателен инцидент в Тульской области, произошедший в ночь на 30 января. Там с автозавода Haval, расположенного в городе Узловая, с признаками простуды был госпитализирован один из рабочих. Врачи практически сразу поставили диагноз ОРВИ, но так как пациент недавно посещал Китай, было решено отправить его на допобследование с соблюдением мер безопасности.

Случайный очевидец снял погрузку пациента в машину скорой помощи на видео и опубликовал его в соцсетях. Местные новостные группы подхватили сообщение, и их реакция стала своеобразной лакмусовой бумажкой, которая показала, кто работает честно, а кто готов врать и изворачиваться в погоне за подписчиками.

Тульская конспирология

Владельцы пабликов «Узловая|Слухи» и «Узловая|Не Слухи» оторвались по полной программе. В их материале число больных увеличилось до двух, а информация подавалась таким образом, будто заражение рабочих — свершившийся факт. Причем почти сразу этот вброс был опровергнут руководством Тульской области, которое напомнило авторам вброса об ответственности за публикацию недостоверной информации.

Однако лживый материал удален не был. Вместо этого администраторы просто отредактировали текст, на что обратил внимание другой местный паблик «Узловая Live».

Более того, на следующий день в «Узловая|Не Слухи» продолжилось раскручивание собственного вброса — появилась настоящая конспирологическая теория с секретными городами и больницами.

След «Би-Би-Си» в вирусном фейке

Еще один любопытный нюанс. Для оформления своего вброса администраторы «Узловая|Слухи» и «Узловая|Не Слухи» использовали совершенно посторонние фото, хотя в открытом доступе находилось видео реальной госпитализации больного с завода Haval.

Изначально этот снимок появился в статье о коронавирусе в Китае на сайте британского издания «Би-Би-Си». Это означает, что авторы могли делать свой вброс по заказу британской медиакомпании, которая печально известна своими антироссийскими фейками. Вероятно, целью акции было создание паники в Тульской области в расчете на то, что в дальнейшем она перебросится на Москву.

«Би-Би-Си» не раз подвергалась критике за вбросы даже в самой Британии. При этом особо отмечалось, что журналисты компании не особенно беспокоятся о моральной составляющей и создают целые передачи на основе выдуманной информации, в чем сами же и признаются. Так что во вбросе на «Узловая|Не Слухи» о таинственных городах и секретных больницах, куда тульские власти якобы свозят всех больных коронавирусом, отчетливо прослеживается почерк журналистов «Би-Би-Си».