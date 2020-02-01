Амбиции Турции делают британскую резолюцию по урегулированию в Ливии бессмысленной

Великобритания предоставила на рассмотрение Совета Безопасности ООН обновленный проект резолюции по Ливии, в котором ключевым моментом является обязательный вывод всех наемников с территории североафриканского государства. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что данная инициатива британской стороны не будет иметь никаких положительных результатов в плане урегулирования ливийского кризиса, поскольку у Турции довольно серьезные амбиции в регионе, поэтому переброска джихадистов, скорее всего продолжится до тех пор, пока международное сообщество не окажет серьезного давления на Анкару.

Стоит отметить, что турецкая сторона поставляет для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утратившего свою легитимность более двух лет назад в соответствии со Схиратскими соглашениями, не только живую силу в виде радикалов из сирийского Идлиба. Также Турция регулярно снабжает бандформирования, оккупировавшие ливийскую столицу — Триполи — вооружением и боевой техникой, в том числе и беспилотниками. Вся эта деятельность грубейшим образом нарушает оружейное эмбарго ООН от 2011 года и провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта.

Великобритания в своей резолюции осуждает продолжающуюся военную помощь Анкары марионеточному «правительству» Файеза Сарраджа, а также призывает враждующие стороны к соблюдению режима прекращения огня, введенного 12 января. По мнению Багдасарова, Турция не станет реагировать на претензии со стороны европейского государства, поскольку у нее достаточно большие интересы в Северной Африке и в Средиземноморье.

«Обновленная британская резолюция никак не повлияет на ситуацию с сирийскими наемниками в Ливии. Эрдоган все продумал, ему нужна ливийская нефть и раздел восточной части Средиземного моря, поэтому никуда он этих сирийцев (наемников ПНС Ливии – Прим. ФАН) не выведет. Переправка боевиков на ливийскую территорию будет продолжаться до тех пор, пока это выгодно Анкаре», – констатировал собеседник ФАН.

Прекратить деятельность Турции, которая создает напряженность в Ливии, можно только при условии консолидации усилий международного сообщества и при непосредственном участии России в этом процессе. Не стоит забывать, что именно благодаря российской дипломатии был введен режим прекращения боевых действий, а стороны конфликта согласились обсуждать вопрос мирного политического урегулирования. Основа переговорного процесса была заложена на встрече в Москве 13 января, а последующая берлинская конференция стала логичным продолжением этой инициативы.

Напомним, Турция принимала непосредственное участие в саммите по Ливии в Берлине, однако, несмотря на взятые на себя обязательства касательно недопустимости иностранного вмешательства и соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия, продолжает оказывать помощь триполитанскому режиму Сарраджа ради собственных интересов в регионе.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало в большом материале о том, как Анкара в обход запрета международной организации снабжает группировки ПНС Ливии вооружениями и пополняет их ряды за счет сирийских наемников. Террористы, прибывшие из Идлиба, чувствуя вседозволенность, грабят и издеваются над мирными жителями Триполи, похищая людей и требуя выкупы от их родственников.