Сирия, 2 февраля. Десантная операция коалиции прошла в городе Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр-эз-Зора. США намереваются расширить военные базы на северо-востоке САР. «Нусра»*** задействовала «джихад-мобили» в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцировали подкрепления из Дейр-эз-Зора в Алеппо; освободили поселения Луф и Камхана в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла жилой район в городе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на западе Хасаки.

Международная коалиция: задействовала десант в городе Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: направили еще один военный конвой в Идлиб; атаковали позиции курдских радикалов поблизости от Аль-Баба в Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: вели перестрелки с протурецкими бойцами у границы Ракки и Алеппо; вынуждают жителей Ракки самостоятельно реконструировать дома, разрушенные после бомбардировок коалиции.

Соединенные Штаты: намереваются расширить две крупнейшие военные базы на северо-востоке Сирии; пережили атаку неизвестных в провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Алеппо

Продолжилось вооруженное противостояние на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов незаконных группировок к западу от Алеппо. В первой половине дня радикалы, отряды которых дислоцируются недалеко от границы с Идлибом, открыли огонь по зданию мечети и детсаду в квартале Шахба административного центра региона. Жертв среди населения удалось избежать.

Это повлекло за собой ответные обстрелы со стороны правительственных подразделений. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что стычки отмечались в районе населенных пунктов Тадиф, Ад-Дана и Аль-Ках. В то же время ВВС Сирии и ВКС РФ осуществляли вылеты в окрестностях города Анджара и поселения Аз-Зарба.

Во второй половине дня боевики заявили о захвате окрестностей населенного пункта Аль-Хумейра, уничтожении военный пикапа и бульдозера САА, тем не менее официального подтверждения эта информация так и не получила.

Активизироваилсь боестолкновения в Северном Алеппо. Информационный портал Step News Agency сообщал о том, что союзники Турции атаковали позиции курдских радикалов неподалеку от населенного пункта Ад-Дагальбаш, в результате чего были захвачены танк и БМП Отрядов народной самообороны (YPG). Поступали неподтвержденные данные о взятии опорного пункта сирийских войск в Аль-Бабе.

Вечером поступила информация о том, что «Джебхат ан-Нусра»1 задействовала для атаки на позиции САА три «джихад-мобиля». Они были подорваны в районе Аз-Захра. Никаких сведений о жертвах в рядах САА тем не менее не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

В связи в участившимися атаками исламистов в Западном Алеппо Сирийская арабская армия (САА) организовала переброску туда дополнительных подразделений из Дейр-эз-Зора. Интернет-портал Baladi-News передавал, что вместе с военнослужащими 17-й дивизии САА на северо-запад САР направились силы проиранского формирования Корпус Стражей Исламской революции (КСИР).

Вновь поступали данные о рейдах в городе Аль-Бусейра, который находится в оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщал о том, что в обысках принимал участие десант западной коалиции США. Среди задержанных по подозрению в членстве или сотрудничестве с ИГ1 оказались восемь человек, у которых было изъято оружие и материалы, используемые для изготовления взрывчатых веществ.

Провинция Идлиб

Накануне Сирийская арабская армия (САА) продолжила развивать наступление в Идлибе. Боевики заявили о том, что им удалось отразить атаку сил САР в районе населенного пункта Тель Мардих, организовав засаду. Тем не менее позднее правительственные войска стремительно продвинулись, выбив исламистов из поселений Луф и Камхана, передавал Telegram-канал (SyriawatanNews).

Поступила информация о прибытии военного конвоя Турции в Идлиб. Согласно данным военного источника в Telegram (NovostiDamask), подкрепления были переброшены с целью размещения еще одного контрольно-пропускного пункта, на этот раз к востоку от Серакиба. Напомним, предыдущий наблюдательный пост был установлен к югу от города.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сделал заявление о ходе зачистки районов, освобожденных в рамках операции «Идлибский рассвет». Он отметил, что САА удалось конфисковать большое количество оружия производства стран Запада.

Провинция Ракка

В минувшие сутки вновь фиксировались столкновения на линии разграничения сил курдских бандгрупп и поддерживаемых Турцией формирований. Twitter-канал (HomsiReporter) передавал, что бои разворачивались в районе поселения Сафьян аль-Мердуд, которое к вечеру перешло под контроль союзников Турции.

Стало известно, что самопровозглашенная курдская администрация, подконтрольная «демократической армии», распорядилась о том, чтобы владельцы домов, пострадавших во время авианалетов возглавляемой США международной коалиции, самостоятельно занимались их реконструкцией. Об этом сообщило агентство новостей Al Nour.

Провинция Хасака

На контролируемой «Демократическими силами Сирии» (SDF) территории накануне вновь произошел взрыв. Информагентство Al Nour передавало, что детонировало СВУ, установленное на маршруте патрулирования курдских боевиков в районе в Джебель-Казван на западе региона, в результате чего несколько из них были ранены. В организации взрыва обвинялись террористы подпольных ячеек «Исламского государства».

Появилась информация о том, что в провинцию был передислоцирован очередной военный конвой США. Колонна с подкреплениями прибыла на северо-восток провинции. Позднее Telegram-канал (NovostiDamask) сообщал, что Вашингтон намеревается провести расширение военных объектов у населенного пункта Тель-Брак в Хасаке и в районе нефтегазового поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре. Таким образом, Вашингтон стремится упрочить контроль над богатыми энергоресурсами районами САР.

Ирак

В Ираке произошла атака на позиции США. По данным пресс-службы иракских органов безопасности, под огнем оказалась военная база «Кайяра», расположенная к югу от Мосула в провинции Ниневия. Предполагаемыми организаторами обстрела считаются проиранские ополченческие формирования, которые стремятся нанести как можно больший урон американским войскам, отомстив тем самым за убийство высокопоставленного командующего Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Напомним, Сулеймани стоял во главе спецназа формирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.