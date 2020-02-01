Россия временно приостановила безвизовые поездки в Китай из-за коронавируса

Москва, 1 февраля. Россия временно приостанавливает безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в распоряжении российского правительства, которое опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Также в документе говорится, что Министерству иностранных дел России поручили временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая.

«МИДу России <...> уведомить Китайскую Народную Республику о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», — говорится в тексте документа.

В конце декабря минувшего года была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. Почти 12 тысяч человек к настоящему моменту заболели, около 260 — погибли. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что новый тип коронавируса является провокацией США‬, Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в сложившейся ситуации с китайским вирусом могут быть замешаны большие деньги.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым типом коронавируса.