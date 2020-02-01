Сирия, 1 февраля. 897 сирийцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки. «Нусра»*** задействовала «джихад-мобили» для атаки на позиции САА на западе Алеппо. Протурецкие силы отбили у курдских радикалов поселение Сафьян аль-Мердуд на северо-западе Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов в западных районах Алеппо; зачистили от СВУ почти два гектара территории в Даръа и Дамаске; восстановили два жилых дома в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: задействовала три «джихад-мобиля» на западе Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: выбили курдских боевиков из деревни Сафьян аль-Мердуд на северо-западе Ракки.

Провинция Алеппо

На западе провинции не прекращаются атаки со стороны радикальных бандгрупп исламистов. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что боевики возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1*** террористического объединения «Тахрир аш-Шам» прибегли использованию «джихад-мобилей». Отмечается, что террористы совершили подрыв трех заминированных машин в районе Аз-Захра. Никакой информации о возможных жертвах среди сирийских солдат или проасадовских бойцов пока не поступало.

В то же время исламисты наносят удары по позициям армии САР ракетами «Слон», передает Twitter-канал (almohrarmedia2). По неподтвержденной информации, под обстрелом оказался автомобиль сирийских войск вблизи Хан-Тумана.

Провинция Даръа

Официальный Facebook-канал Минобороны РФ (mod.mil.rus) опубликовал новые данные о числе беженцев, вернувшихся в Сирию с территории соседних Ливана и Иордании. Благодаря сотрудничеству стран-соседей и усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон за сутки в САР прибыли 897 сирийцев. 253 из них пересекли контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», расположенные в Дамаске и Хомсе, остальные 644 человека прошли через пограничный переход «Насиб» на юге Даръа.

Саперы Сирийской арабской армии (САА) продолжили ликвидировать СВУ и боеприпасы, обнаруженные после депортации исламистов, на юго-западе САР. Согласно информации ЦПВС, инженерным частям САА удалось зачистить от следов военного присутствия джихадистов почти два гектара территории в Дамаске и Даръа, уничтожив при этом 27 взрывоопасных предметов.

Провинция Идлиб

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в ходе обследования районов, ранее находившихся в оккупации боевиков вооруженной оппозиции, было обнаружено подземное укрытие. Укрепленный пункт радикалов находится в населенном пункте Моука к югу от Маарет ан-Нумана. На фото, опубликованных медиапорталом, видно, что по тоннелю разбросаны матрасы и остатки продовольствия, принадлежавшие исламистам.

Между тем в зонах контроля боевиков возобновили работу объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), военные самолеты атаковали военные объекты и укрепления «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Сармин, Ан-Найраб и Махарим на юго-востоке Идлиба. Информация об итогах боевых вылетов пока выясняется.

Провинция Ракка

Поступили сведения о результатах вооруженных столкновений между курдскими радикалами и бойцами протурецких формирований в северо-западной части региона. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (HomsiReporter), под контроль союзников турецкой армии перешла деревня Сафьян аль-Мердуд. О потерях сторон в живой силе или технике не сообщается. Напомним, Анкара стремится обезопасить приграничные районы от вылазок боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) или союзных ей бандгрупп, которые продолжают дестабилизировать обстановку в зоне безопасности.

Между тем на подконтрольной Сирийской арабской армии (САА) территории провинции завершился новый этап работ по реконструкции инфраструктуры населенных пунктов, ранее находившихся в оккупации террористов «Исламского государства»1. По данным Центра по примирению враждующих сторон, был восстановлен жилой дом в населенном пункте Шувехан, а также здание в городе Ат-Тибни в соседнем Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.