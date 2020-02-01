Глава ЛНА Хафтар встретился со спецпредставителем генсека ООН по Ливии

Каир, 1 февраля. Глава Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар встретился со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе. Об этом сообщается в Twitter ЛНА.

Переговоры состоялись в субботу в ставке главного командования ЛНА в районе Эр-Раджма города Бенгази. В сообщении не говорится, какие темы поднимались на встрече.

Накануне Саламе во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросам деэскалации в Ливии рассказал, что намерен убедить Хафтара присоединиться к работе совместного военного комитета «5+5». По его словам, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии уже одобрило инициативу, в то время как ЛНА не подтвердила свое участие.

Создание комитета «5+5» было инициировано на берлинской конференции по Ливии. Согласно ей, ПНС и ЛНА выдвинули по пять представителей для дальнейших переговоров.

Кроме того, участники переговоров призвали к перемирию, выразили готовность не вмешиваться в ситуацию в Ливии и оказать содействие сторонам конфликта в деле урегулирования и восстановления государственности, которую разрушило вторжение НАТО в 2011 году.

Первый шаг к деэскалации конфликта в Ливии был сделан на переговорах, прошедших в Москве по инициативе России. Встреча воюющих сторон прошла на фоне введения в североафриканской стране режима прекращения огня, достигнутого благодаря международному авторитету президента РФ Владимира Путина.