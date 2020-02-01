حصاد أخبار ليبيا في 1 فبراير/ شباط: الولايات المتحدة في عجلة من أمرها لتسوية الازمة الليبية ، أثبتت السودان وجود علاقات بين "الوفاق" والإرهابيين

لا تزال تركيا دعم مقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي وجذبة قوات جديدة من الخارج - نشرت المخابرات السودانية تقريراً عن تعاون خلايا القاعدة الإرهابية (المحظورة في الاتحاد الروسي) العاملة في الجمهورية مع العصابات الليبية. ليبيا منقسمة كجلد حيوان. الولايات المتحدة في عجلة من أمرها لتسوية الازمة في المنطقة لاجل النفط.

الولايات المتحدة في عجلة من أمرها لتسوية الازمة الليبية لاجل النفط

يهدد موقع القوات المسلحة التركية في ليبيا بتصعيد النزاع - هذا الرأي عبر عنه الجنرال ستيفان تاونسيند ، أحد من قواد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ، في 30 يناير.

أشار قائد مجموعة القوات الأمريكية ، في الوقت نفسه ، إلى أن الأعمال العدائية الطويلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لا سيما في ليبيا ، قد قيدت أيدي المجتمع الدولي - فهي لم تتمكن من إحراز تقدم حقيقي في تسوية سياسية للنزاع. ركز تاونسيند أيضًا على حقيقة أنه مع كل محاولات روسيا وتركيا لدعم كل جانب من الأطراف المعارضة ، مما يساعد على حل النزاع ، تستمر أنقرة في نشر قواتها المسلحة ، والتي "تخلق خطر استمرار الحرب".

في الواقع ، فإن مثل هذه التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة تعترف بوجود الوحدة العسكرية التركية في ليبيا ، وهذه خطوة جادة من وجهة نظر سياسية بالنظر إلى حقيقة أن مثل هذه التصريحات لا تصدر عن جنود عاديين ، ولكن عن طريق الجنرال أفريكوم. اما ، لسوء الحظ ، هذا لا يعني قلقًا حقيقيًا بشأن مصير الليبيين المسالمين من الولايات المتحدة ، كما يتضح من الجزء الثاني من بيان الجنرال تاونسيند. ووفقا له ، فإن العواقب السلبية المحتملة لدور الناتو والولايات المتحدة في ليبيا ستكون وصول روسيا إلى الموارد النفطية ، التي تعزل واشنطن والناتو عن هذه الاحتياطيات. لاحظ ، في الوقت نفسه ، في 30 يناير ، دعم الكونغرس قرار حجز معظم الأفراد والموارد العسكرية تحت سيطرة أفريكوم من أجل مواجهة "التوسع الروسي".

فرنسا تتخذ موقفا صارما من تدخل تركيا في ليبيا

لاتزال تركيا نقل المرتزقة من سوريا إلى أراضي ليبيا على متن سفنها عبر البحر الأبيض المتوسط ​​للحفاظ على ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، والذي يعد انتهاكًا خطيرًا للاتفاقيات التي توصلت إليها الدول المشاركة في المؤتمر الدولي في برلين في 19 يناير. أعلن ذلك في 29 يناير من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ووعد بإرسال سفن حربية إلى المنطقة ، إذا ستواصل أنقرة هذه الأنشطة . في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية ، لفت أخصائي الاقتصاد والعالم السياسي ألكساندر دودشاك الانتباه إلى انقسام معين في الناتو ، والذي حدث في وقت سابق ، ولكن أصبح الآن أكثر وضوحًا بسبب التدخل التركي في شمال إفريقيا.

هناك انشقاق واضح في هيكل تحالف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا وفرنسا. هناك تناقضات حادة بين حلفاء الناتو السابقين فيما يتعلق بما يحدث في البحر الأبيض المتوسط ​​، أي بسبب محاولة أنقرة دعم تصعيد النزاع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وفقًا لألكساندر دودشاك ، لا ينبغي لأحد أن ينسى أن فرنسا كانت متورطة أيضًا في انهيار الدولة الليبية وسعت إلى تحقيق أهدافها السياسية من خلال إرسال قوات إلى شمال إفريقيا إلى جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. لكن من الواضح أن باريس قد استخلصت استنتاجاتها على مدى السنوات التسع الماضية. والآن هو في صراع حتى مع دول الناتو الأخرى.

العالم السياسي - "طبعاً ، علينا أن ندين أنشطة تركيا ، لكن يجب ألا ننسى الإجراءات التي اتخذها الغرب تجاه ليبيا ، والتي لا يمكن وصفها بأنها قانونية. فرنسا هي واحدة من الجناة للأزمة الليبية وما حدث للشعب الليبي ، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. كل العواقب التي تحدث الآن - الهجرة القانونية وغير القانونية - في أوروبا تخلق مشاكل حقيقية: اقتصادية ، اجتماعية ، عرقية ودينية. في هذا الصدد ، من المستحيل عكس القصة. حقيقة أن هناك تناقضات بين الدول الأعضاء في الناتو ، نرى الآن في هذا المثال. لم يكن حلف الناتو هيكلًا مترابطًا لفترة طويلة".

يؤكد بيان عن تعاون خلايا تنظيم القاعدة وجود علاقات بين "الوفاق" والرهابيين

نشرت العربي اليوم تقريرًا للمخابرات السودانية حول تعاون خلايا تنظيم القاعدة الإرهابية 1 (المحظورة في الاتحاد الروسي) العاملة في الجمهورية مع العصابات الليبية - تم ذكر أسماء عدة في الوثيقة وكشف عدد من المجموعات. وأصبح من المعروف عن وجود الأنشطة الإرهابية في حكومة الوفاق الوطني الليبي التي تجند المسلحين السودانيين.

كشفت المخابرات بالاتصالات بين العصابات الليبية وإرهابيي القاعدة. من المعروف أن مقر المجموعة لا يزال في السودان ، وأن المتشددين أنفسهم يتعاونون بنشاط مع العصابات الليبية ، ويزودون الحكومة التريبولية بالمرتزقة المدربين. وفقًا لتقرير منشور ، شارك ثلاثة أشخاص على الأقل من الجانب الليبي في مفاوضات مع تنظيم القاعدة: شعبان مسعود هادية ، أسامة الجوالي وعبد الرؤوف قارة.

وفقًا للمعلومات الواردة من المخابرات السودانية ، طور مقاتلو القاعدة طرقًا لتزويد ليبيا بالمرتزقة عبر سوريا وتركيا. يتفاعلون مع أشخاص في المناصب العليا في طرابلس عبر شعبان هدية وعبد الرؤوف قارة.

أشار أوستاشكو إلى أهمية الإعلان عن الوضع بالاحتجاز غير القانوني للروس في ليبيا

الرئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج لا يتدخل في التحقيق في قضية مواطني الاتحاد الروسي. اعلن هذا التصريح ، غير الواضح ، وزير خارجية "الوفاق" محمد سيالة ردا على رسالة مفتوحة من رئيس صندوق حماية القيم الروسي ، عضو الغرفة العامة للاتحاد الروسي ألكسندر مالكيفيتش ، الذي طالب بالإفراج على الفوري عن الروس المحتجزين بشكل غير قانوني. قال المدون ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية Politrussia.com ، رسلان أوستاشكو ، في حوار مع وكالة الأنباء الفيدرالية أنه ليس كل قادة العصابات المسلحة في طرابلس يستمعون إلى السراج ، لكن الاهتمام الغربي بهذه المشكلة يمكن أن يساهم في عودة أسرع لعلماء الاجتماع الروس.

أن رسالة من رئيس صندوق حماية القيم الروسي إلى زعيم "الوفاق" قد نشرت في عدد من وسائل الإعلام الالعالمية. جذب نص الخطاب اهتمام واسع في الغرب. على الرغم من ذلك ، لايزال نظام الدمية في طرابلس عقد ، بدون أي سبب ، مكسيم شوغلي وسامر سويفان في سجن معيتيقة غير الحكومي بقيادة مجموعة RADA التي المرتبطة بالسراج.

أكد رسلان أوستاشكو في حوار مع مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية ، أن فايز السراج لا يسيطر على الإطلاق على جميع الجماعات المسلحة العاملة في العاصمة الليبية - طرابلس وضواحيها. ولفت الانتباه إلى حقيقة أن سلطة زعيم هيئة إرهابية زائفة ، والتي فقدت شرعيتها قبل عدة سنوات ، كانت مبالغا فيها ببساطة في الغرب.

قال - "ربما ، السراج فقط لا يتحكم في تلك المجموعات التي تشكل جزءًا من "الوفاق". بالنسبة للمجتمع الغربي ، يريد أن يبدو وكأنه رجل يسيطر على جزء كبير من القوات المسلحة الليبية ، ولكن في الواقع نرى أن هناك مجموعات تنتمي رسميًا إلى "الوفاق" ولا تطيعها. في مثل هذا الموقف ، فإن الطريق الوحيد أمامه [السراج] بدون أن يفقد وجهه - الإعلان عن عدم تدخله.

يعلم الجميع تمام المعرفة ، خاصة بعد المفاوضات في ألمانيا ، حيث كان هناك اتفاق على إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني ، وبإمكانه توقيع أي نوع من الوثائق ، والتوصل إلى بعض الاتفاقات ، ولكن إذا كان قادة الجماعات المسلحة الفردية لا يوافقون على هذا ، فلا أحد سوف تفعل ذلك. إن تأثير السراج على العصابات مبالغ فيه للغاية ، ولا يستمع إليه جميع القادة".