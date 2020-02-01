Специалисты рассказали о способах защиты от китайского коронавируса

Москва, 1 февраля. Специалисты рассказали, как защититься от смертельного коронавируса.

Врач-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих отметила, что правильное питание, занятия спортом и прогулки на свежем воздухе значительно сокращают риск заражения коронавирусом.

Она также добавила, что необходимо как можно чаще умываться и мыть руки с мылом. При этом после каждого посещения публичных мест и контакта с людьми следует обрабатывать руки антисептиком. Кроме того, Рыжих рекомендует не прикасаться руками к коже лица.

Заведующий лабораторией НИИ им И. И. Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов советует принимать витамин D, который позволяет укрепить иммунитет. Однако перед началом приема витамин D необходимо проконсультироваться со специалистом, передает URA.RU.

«Витамины усиливают обменные процессы, поэтому их использование зимой может привести человека в тонус вкупе с правильным питанием и физическими упражнениями», — отмечает Костинов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. В настоящее время количество зараженных коронавирусов достигает более 12 тысяч человек. Зафиксированы более 260 летальных исходов. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира. В России зафиксированы три случая заражения коронавирусом.

Китайские ученые провели исследование, по итогам которого было установлено, что источником эпидемии стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в городе Ухань. Исследователи отмечают, что первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.