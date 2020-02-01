Посол США в России заявил, что хоккей может помочь «разбить лед» между РФ и США

Москва, 1 февраля. Посол США в РФ Джон Салливан после посещения хоккейного матча между «Спартаком» и «Динамо» на «ЦСКА Арене» заявил, что этот вид спорта может помочь «разбить лед» между РФ и США.

Это, по словам Салливана, поможет начать разговор об общих интересах. Он объяснил журналистам, что такое «хоккейная дипломатия».

«Сразу по прибытии в Россию я сказал — смотрите, у американцев и россиян много общего, мы очень любим хоккей, то, что происходит на льду», — сказал Джон Салливан.

Он назвал хоккей возможностью «поговорить с россиянами о чем-то общем, обменяться воспоминаниями о суперсерии СССР — Канада 1972 года». Посол США в России подчеркнул, что ему очень интересно разговаривать об этом. Кроме того, по словам Салливана, для него «это полезная возможность «разбить лед», чтобы начать разговор об общих интересах и ценностях россиян и американцев».

Джон Салливан назвал «хоккейную дипломатию» не просто игрой, но и чем-то общим «между американцами, русскими, канадцами, немцами, финнами, которые все любят эту игру».