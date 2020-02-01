Донбасс сегодня: ДНР под минометным огнем, армия Киева теряет бойцов и оружие

Донбасс, 1 февраля. Республики под огнем тяжелых минометов. В Народной милиции ЛНР и ДНР рассказали о небоевых потерях ВСУ за неделю. Из зоны ООС похитили и вывезли около пяти тонн боеприпасов и оружия. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки украинская армия осуществляла обстрелы по территориям Донецкой и Луганской республик шесть раз. В ЛНР по поселку Пришиб огонь велся из 82-мм миномета и боевой машины пехоты. В зону обстрела ДНР вошли Доломитное, Васильевка, Донецк и Саханка. По населенным пунктам выпущено 52 боеприпаса из минометов калибром 82 и 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. В обеих республиках жертв и разрушений за сутки не зафиксировано.

Озвучены потери ВСУ за неделю

Как сообщили в Народной милиции ДНР, минувшие сутки в зоне силовой операции отмечены потерями среди личного состава ВСУ, которые не являются боевыми. Двое солдат из 28-й и 128-й бригад ВСУ получили ранения. В первом случае во время драки после распития спиртных напитков один солдат выстрелил из автомата в другого. Во втором случае выпивший боец упал в траншею, получив несколько переломов. Оба факта скрыты от командования ООС.

Спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о количестве небоевых потерь ВСУ за неделю в Донецкой области. По информации полковника, реальные потери составили семь человек. Двое солдат погибли, и еще пятеро ранены. В то же время о количестве небоевых потерь в рядах противника рассказали в Народной милиции ЛНР. Спикер оборонного ведомства Яков Осадчий утверждает, что в подразделениях ВСУ 7 военнослужащих погибли и 13 ранены. Причинами стремительного роста количества погибших и раненых бойцов в зоне ООС являются неосторожное обращение с оружием и отсутствие карт минных полей, а также некомпетентная работа непосредственных командиров бригад ВСУ.

Дезертиры бегут из зоны ООС

О четырех фактах дезертирства из украинской армии стало известно Народной милиции ДНР от собственных источников. Один из военнослужащих 58-й бригады ВСУ 28 января покинул расположение части. Перед побегом солдат украл деньги и другие материальные ценности у своих сослуживцев, а также прихватил с собой шесть боевых гранат. О беглеце известно, что он долгое время являлся волонтером и на пике своей национальной сознательности пошел служить в армию. Однако через два месяца службы он полностью разочаровался в своем поступке и сбежал с награбленным домой в Киевскую область.

Рядовой из 56-й бригады ВСУ 27 января самовольно покинул место службы, забрав с собой полный боекомплект. Сейчас его сослуживцы обыскивают собственные минные поля в надежде найти тело пропавшего. Еще один случай дезертирства зафиксирован в этой же бригаде. 28 января группа военнослужащих занималась доставкой продуктов на передовые позиции. Один из бойцов, погрузив продукты со склада в машину, уехал на ней один в неизвестном направлении. Спустя три дня автомобиль ЗИЛ, на котором сбежал дезертир, был найден в лесопосадке, а беглеца объявили в розыск. В результате бойцы на передовой провели два дня без еды и воды, после чего позвонили на горячую линию Минобороны с жалобами. Сейчас в 56-й бригаде ВСУ тыловую работу проверяет комиссия оперативно-тактической группировки «Восток».

По словам Эдуарда Басурина, командующий ООС Владимир Кравченко, учитывая рост случаев дезертирства, приказал начальнику военной комендатуры Донецкого зонального отдела военной службы правопорядка ВСУ заняться профилактикой по недопущению самовольного оставления бойцами своих частей. Военной комендатуре рекомендовано сверить списки дезертиров и организовать их розыск.

Из зоны ООС похитили и вывезли около 5 тонн боеприпасов и оружия

В последнее время служба безопасности Украины пытается бороться с беспрерывным ростом коррупционных схем, процветающих в зоне ООС. Но на каждую одну такую схему находится две новых. Украинские вооруженные формирования продолжают реализацию сценариев по хищению и продаже оружия, теперь уже с помощью волонтеров.

Так, по информации Народной милиции ДНР, военнослужащие 56-й бригады ВСУ ночью на грузовом автомобиле КАМАЗ с номером 3928А2 вывезли из зоны проведения ООС в порт Мариуполя крупный груз оружия и боеприпасов. В его состав вошли 100 противотанковых мин, 2 миномета калибром 82 мм, 1 миномет калибром 120 мм и боеприпасы к ним, 6 гранатометов, 6 автоматов и около 10 тысяч патронов. Совершенно беспрепятственно зону ООС покинули списанные ранее 5 тонн оружия и боеприпасов.