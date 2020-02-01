В Крыму отреагировали на планы Украины возобновить поставки воды на полуостров

Симферополь, 1 февраля. Власти Крыма считают, что что Украина не готова к восстановлению поставок воды на полуостров. Об этом заявил вице-спикер парламента Республики Крым Владимир Бобков.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Аристов предложил пополнить украинский бюджет за счет поставок воды в Крым.

Бобков заявил, что Украина не готова к восстановлению поставок воды в Крым, а также выразил сомнения в том, что крымчане нуждаются в украинской воде.

«Здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации, на мой взгляд, дело не дойдет, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Власти Украины не готовы к возобновлению поставок воды, другое дело, настолько ли Крыму необходима эта вода», — пояснил Бобков.

По его словам, для возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу необходимы большие средства. Бобков отметил, что Украине придется восстановить насосные станции и другую инфраструктуру своей части канала, который проходит через территорию Херсонской области. Кроме того, есть вопросы относительно качества поставляемой воды.

«Нужно будет ставить водозаборники и проверять эту воду на соответствие всем качествам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций», — отметил Бобков.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с РФ. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В 2014 году Украина прекратила поставки воды по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал около 85% потребностей Крыма.