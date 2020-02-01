Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

Киев, 1 февраля. Резкое увеличение доли спекулятивного капитала в облигациях внутреннего госзайма может спровоцировать тяжелый экономический кризис на Украине. Такое мнение выразил лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По словам политика, прямых инвестиций в украинскую экономику до сих пор очень мало. В 2019 году было размещено в 3,5 раза больше облигаций, чем в 2018 году. Нерезиденты вложили 4,6 миллиарда долларов, объем их инвестиций увеличился в 18 раз. При этом прямых инвестиций значительно меньше – в размере 2,5 миллиарда долларов, тем самым наблюдается неравномерное распределение вложений.

«Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины», — считает Медведчук.

Он отметил, что в прошлые годы объем прямых инвестиций в украинскую экономику достигал уровня 6-8 миллиардов долларов.

Ранее Медведчук назвал поездку президента Украины Владимира Зеленского на Давосский форум провалом для страны. По его мнению, украинский лидер «строил воздушные замки, говоря о членстве Украины в Евросоюзе», передавало Федеральное агентство новостей.