Певица МакSим пожертвовала своей карьерой ради здоровья

Москва, 1 февраля. Певица МакSим приняла решение приостановить свою музыкальную деятельность и прекратить выступать на сцене по наставлению врачей. Об этом рассказала пиар-директор артистки Маргарита Соколова.

Соколова рассказала, что после того, как весной прошлого года певица попала в аварию, у музыкальной исполнительницы появились осложнения. Медики посоветовали МакSим поберечь себя и приостановить свою деятельность, чтобы укрепить здоровье, передает «5 канал».

«Сейчас пошли всякие побочные вещи: ее старые травмы и болезнь сосудов, которая у нее была. Сейчас все это обострилось. Состояние, при котором она не может спать, головные боли, болят ноги», — сказала Соколова.

Она добавила, что сейчас певица должна уделять больше времени своей семье и собственному здоровью. Говорить о том, когда восстановительный период будет завершен, пока рано.

Кроме того, менеджер артистки принесла извинения организаторам за то, что предстоящие концерты будут отменены. Она отдельно извинилась перед поклонниками певицы, которые собирались посетить живые выступления исполнительницы. По ее словам, новая песня «Преданным» выйдет в свет, как и планировалось.

Напомним, что МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт в апреле минувшего года. Певица должна была прилететь в Москву для съемок клипа «Абонент недоступен». Сообщалось, что в результате аварии у нее были зафиксированные множественные гематомы.

Певица МакSим приобрела известность у широкой публики в 2006 году. Ее первый альбом «Трудный возраст» стал хитом, а песни ушли в народ и принесли ей небывалую популярность.