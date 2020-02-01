Джаралла заявил, что ПНС Ливии использует удерживаемых россиян для давления на РФ

Триполи, 1 февраля. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии надеется использовать удерживаемых россиян для давления на Российскую Федерацию. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла.

По его словам, нежелание освобождать россиян является «циничной восточной игрой человеческими судьбами».

«Двое россиян стали фактически заложниками внутриливийской борьбы. Их надеются использовать как инструмент для давления на Россию, для ее шантажа», — заявил Владимир Джаралла в разговоре с корреспондентом издания «Слово и Дело».

Политолог подчеркнул, что «говорить о судебной системе Ливии просто смешно». Гражданам России можно посочувствовать, так как «восточная тюрьма — это один из тех кошмаров, который сложно представить», сказал собеседник издания. Он указал на то, что в данном случае Россия стакивается с желанием главы ПНС Файеза Сарраджа придать себе большего значения.

Политолог прокомментировал участие российского МИД, заметив, что чаще всего звучат негативные оценки работы внешнеполитического ведомства, однако это является несправедливым. По его словам, дипломаты делают многое без широкой огласки. Это, как указал Джаралла, связано со «спецификой целого ряда вопросов и проблем, а также традиций».

«Очень многие достижения последнего времени, которые можно однозначно оценивать, как положительные для российских интересов, были достигнуты благодаря работе МИД РФ. Поэтому то, что они предпринимают сейчас усилия, свидетельствует о ведущейся работе, но мы уже увидим результат», — резюмировал Владимир Джаралла.

Напомним, террористы группировки RADA, которая входит в состав так называемого «МВД» ПНС, похитили сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, их удерживают в частной тюрьме «Митига».

Глава ФЗНЦ, член Общественной палаты России Александр Малькевич направил открытое письмо главе ПНС Файезу Сарраджу. Он призвал освободить удерживаемых россиян.