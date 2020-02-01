Террористы ПНС Ливии загнали себя в угол, захватив в плен российских социологов

Москва, 1 февраля. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии используют практику «двойных стандартов», называя себя «защитниками демократических ценностей» и продолжая удерживать в плену двоих россиян. Об этом заявил президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты РФ Александр Малькевич направил открытое письмо главе ПНС Файезу Сарраджу, призвав освободить сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые удерживаются террористами ПНС в Ливии.

Текст письма Малькевича был опубликован ведущими западными СМИ, включая американское издание The Washington Post. Террористы ПНС надеялись, что послание Малькевича останется незамеченным, однако публикация письма в западных и арабских СМИ не позволила этого сделать. Благодаря широкой огласке давление на ПНС по вопросу освобождения граждан РФ будет ежедневно усиливаться по всему миру.

Самонкин отметил, что террористы ПНС пытаются применять «двойные стандарты», утверждая, что они являются «сторонниками защиты демократических прав и свобод», но при этом отказываясь освободить незаконно удерживаемых граждан России.

«Эта история вышла на мировой уровень, понятно, что ПНС обязано было отреагировать, у них просто не было выхода. ПНС по сути дела лукавит — с одной стороны, они позиционируют себя как сторонники прав и свобод, но в то же время, это «правительство» состоит из террористических личностей», — отмечает эксперт.

Самонкин также добавил, что задержание россиян является незаконным, поэтому террористы ПНС обязаны их освободить в кратчайшие сроки, передает Nation News.

«В этой ситуации ливийская власть до сих пор не выдвинула каких-то обвинений и должна их отпустить, потому что они не имеют права больше 48 часов удерживать россиян. И это уже говорит о том, что ПНС не соблюдает права человека», — отметил политолог.

Сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены террористами группировки RADA в Триполи. Данная группировка входит в состав так называемого «МВД» ПНС. Граждан России удерживают в частной тюрьме «Митига».