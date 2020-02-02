Губернатор и правительство Чувашии отправлены в отставку. Политика России. ФАН-ТВ

Отставка главы Чувашии, новые назначения в правительстве, работа над поправками в Конституцию — обо всем подробнее в новом выпуске «Политики России».

Около ста поправок в Конституцию получили члены рабочей группы. В связи с этим рассмотрение законопроекта во втором чтении может быть перенесено с 11 февраля на более позднюю дату.

«Поступает большое количество поправок ко второму чтению. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, Государственная дума единогласно приняла в первом чтении проект закона президента о поправке в Конституцию России. Документ поддержали 432 депутата.

Внести изменения в главный закон страны Владимир Путин предложил в Послании Федеральному собранию. В поправках — новые требования к чиновникам, депутатам и судьям, усиление роли Совета Федерации и Госдумы, закрепление мер соцподдержки и многое другое. Среди нововведений, есть, например, гарантия того, что МРОТ не опустится ниже прожиточного минимума, а пенсии будут регулярно индексироваться. Подготовкой предложений о внесении поправок занимается специальная рабочая группа. Госдума рассмотрит законопроект во втором и третьем чтении. После того, как документ примет парламент, его вынесут на общероссийское голосование.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин сделал новые назначения на этой неделе. Главой «Российского экологического оператора» на ближайшие три года стал Илья Гудков. Должность была вакантна с ноября 2019-го, когда прежний руководитель Денис Буцаев ушел в отставку. Новым заместителем министра финансов стал Павел Кадочников, с 2016 по 2018 годы он был президентом Центра стратегических разработок. Пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заняла Людмила Бокова. До этого она была первым замом председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Директором департамента культуры, национальной и молодежной политики стал Денис Молчанов. Он работает в различных структурах правительства с 2004 года.

Также на этой неделе Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. В документе обозначены зоны ответственности вице-премьеров. Так, Андрей Белоусов займется социально-экономической сферой, в его ведении экономика, бюджет, национальные проекты, налоги и транспорт. Юрий Борисов будет отвечать за промышленность и оборону, Дмитрий Чернышенко — координировать политику в области культуры и спорта, а Татьяна Голикова займется наукой и здравоохранением. Напомним, что кадровые рокировки в правительстве России начались 15 января, когда бывший премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина. Свое решение он объяснил обновлением политической системы в стране.

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Также Игнатьева исключили из рядов «Единой России». Временно исполняющим обязанности главы республики назначен депутат Госдумы Олег Николаев. Накануне он подписал указ об отставке правительства Чувашской республики.

«Я попросил бы всех исполнять свои обязанности до новых решений. Потому что я думаю, что в ближайшее время мы будем вместе консультироваться. Очевидно, со многими из вас мы продолжим дальнейшую работу», — сказал Олег Николаев.

Такие перемены произошли после скандального инцидента с участием Михаила Игнатьева. Во время вручения служебной техники спасателям, тогда еще губернатор Чувашии заставил одного из сотрудников подразделения прыгать за ключами от пожарной машины. Видео попало в Интернет и разошлось по социальным сетям. В МЧС региона такой эпизод назвали дружеской шуткой, однако, глава МЧС России Евгений Зиничев счел поведение недопустимым. Незадолго до этого Михаил Игнатьев оказался в центре другого скандала, когда призвал «мочить журналистов», которые критикуют власть.

Отметим, что выборы в Чувашии должны пройти в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. До этого врио республики Чувашии будет Олег Николаев.