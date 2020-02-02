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Губернатор и правительство Чувашии отправлены в отставку. Политика России. ФАН-ТВ

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Отставка главы Чувашии, новые назначения в правительстве, работа над поправками в Конституцию — обо всем подробнее в новом выпуске «Политики России».

Около ста поправок в Конституцию получили члены рабочей группы. В связи с этим рассмотрение законопроекта во втором чтении может быть перенесено с 11 февраля на более позднюю дату.

«Поступает большое количество поправок ко второму чтению. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, Государственная дума единогласно приняла в первом чтении проект закона президента о поправке в Конституцию России. Документ поддержали 432 депутата.

Внести изменения в главный закон страны Владимир Путин предложил в Послании Федеральному собранию. В поправках — новые требования к чиновникам, депутатам и судьям, усиление роли Совета Федерации и Госдумы, закрепление мер соцподдержки и многое другое. Среди нововведений, есть, например, гарантия того, что МРОТ не опустится ниже прожиточного минимума, а пенсии будут регулярно индексироваться. Подготовкой предложений о внесении поправок занимается специальная рабочая группа. Госдума рассмотрит законопроект во втором и третьем чтении. После того, как документ примет парламент, его вынесут на общероссийское голосование.

Губернатор и правительство Чувашии отправлены в отставку. Политика России. ФАН-ТВ

Глава российского кабмина Михаил Мишустин сделал новые назначения на этой неделе. Главой «Российского экологического оператора» на ближайшие три года стал Илья Гудков. Должность была вакантна с ноября 2019-го, когда прежний руководитель Денис Буцаев ушел в отставку. Новым заместителем министра финансов стал Павел Кадочников, с 2016 по 2018 годы он был президентом Центра стратегических разработок. Пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заняла Людмила Бокова. До этого она была первым замом председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Директором департамента культуры, национальной и молодежной политики стал Денис Молчанов. Он работает в различных структурах правительства с 2004 года.

Губернатор и правительство Чувашии отправлены в отставку. Политика России. ФАН-ТВ

Также на этой неделе Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. В документе обозначены зоны ответственности вице-премьеров. Так, Андрей Белоусов займется социально-экономической сферой, в его ведении экономика, бюджет, национальные проекты, налоги и транспорт. Юрий Борисов будет отвечать за промышленность и оборону, Дмитрий Чернышенко — координировать политику в области культуры и спорта, а Татьяна Голикова займется наукой и здравоохранением. Напомним, что кадровые рокировки в правительстве России начались 15 января, когда бывший премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина. Свое решение он объяснил обновлением политической системы в стране.

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Также Игнатьева исключили из рядов «Единой России». Временно исполняющим обязанности главы республики назначен депутат Госдумы Олег Николаев. Накануне он подписал указ об отставке правительства Чувашской республики.

Губернатор и правительство Чувашии отправлены в отставку. Политика России. ФАН-ТВ

«Я попросил бы всех исполнять свои обязанности до новых решений. Потому что я думаю, что в ближайшее время мы будем вместе консультироваться. Очевидно, со многими из вас мы продолжим дальнейшую работу», — сказал Олег Николаев.

Такие перемены произошли после скандального инцидента с участием Михаила Игнатьева. Во время вручения служебной техники спасателям, тогда еще губернатор Чувашии заставил одного из сотрудников подразделения прыгать за ключами от пожарной машины. Видео попало в Интернет и разошлось по социальным сетям. В МЧС региона такой эпизод назвали дружеской шуткой, однако, глава МЧС России Евгений Зиничев счел поведение недопустимым. Незадолго до этого Михаил Игнатьев оказался в центре другого скандала, когда призвал «мочить журналистов», которые критикуют власть.

Отметим, что выборы в Чувашии должны пройти в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. До этого врио республики Чувашии будет Олег Николаев.

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