США намерены упрочить влияние на Ближнем Востоке, сняв запрет на противопехотные мины

Москва, 1 февраля. Отмена запрета на противопехотные мины, инициированная президентом США Дональдом Трампом, разрушает международные миротворческие инициативы. Так считает военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

В разговоре с корреспондентом «ПолитРоссии» эксперт напомнил о недавнем выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Соединенные Штаты, непосредственно Дональд Трамп и Пентагон, продолжают демонтаж целого ряда договоров, которые связаны с военной опасностью», — такой вывод делает Баранец.

По мнению специалиста, легализация мин продиктована коммерческими интересами Вашингтона, поскольку на американских складах хранится большое количество таких снарядов.

«Генералы, которые осведомлены о бизнес-подходе Трампа к политике, скорее всего, и подбили его к тому, что таким оружием можно, с одной стороны, хорошо торгануть, а с другой — выставить там, где нужно Штатам», — заметил эксперт.

Он предположил, что уже скоро противопехотные мины найдут свое применение на Ближнем Востоке, ведь Пентагон всеми силами старается сохранить свое присутствие в регионе.

«Посмотреть на карту миру — можно предвидеть, где скоро появятся эти ранее запрещенные в США мины. И к бабушке ходить не надо, они, в первую очередь, появятся на Ближнем Востоке у террористов», — обратил внимание Баранец.

Эксперт подчеркнул, что США в очередной раз демонстрируют потребительское отношение к международным нормам, готовясь к войне.

«Это чрезвычайно опасный шаг, который грозит человечеству сотнями тысяч безногих, безруких и убитых, как из числа военнослужащих, так и из числа гражданского населения», — заключил Баранец.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими ВВС иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного на территории Ирака.

В ответ на агрессивную политику США, жители ближневосточных стран все чаще выходят на улицы с призывами «Янки, гоу хоум». Однако Вашингтон продолжает игнорировать требования государств региона вывести военный контингент.