Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем из-за «сделки века»

Москва, 1 февраля. «Сделка века», предложенная США, окончилась «пшиком» и провалом. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сообщение он опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Российский сенатор напомнил, что глава «Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о прекращении отношений с США и Израилем из-за их отказа от имевшихся соглашений и резолюций».

«Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощечина», — написал Пушков.

Махмуд Аббас ранее сообщил, что Палестина разрывает отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским президентом Дональдом Трампом «сделки века». По его словам, исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху и Соединенным Штатам были направлены соответствующие письма.

Американский президент Трамп представил «сделку века», которая представляет собой проект соглашения между Израилем и Палестиной. Документ предлагает создание еврейского и палестинского государств.