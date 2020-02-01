Три боевика атаковали позиции сирийской армии в районе города Алеппо

Алеппо, 1 февраля. Три смертника, используя так называемые джихад-мобили, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.

По данным ресурса, вблизи города Алеппо прогремели три сильных взрыва. В течение последних часов три смертника с помощью начиненных взрывчаткой автомобилей атаковали позиции САА под Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что сирийские ВВС нанесли удар по укрепрайонам джихадистов в районе города Анджара провинции Алеппо.

Террористы, чтобы сдержать продвижение сирийских военных, применяют аморальные методы. Боевики обстреляли детский сад и мечеть в городе Алеппо. В результате атаки никто не пострадал, поскольку террористы открыли огонь из минометов спустя час после ночного намаза.