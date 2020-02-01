Депутат Госдумы Морозов назвал причины скорого развала Евросоюза после Brexit

Осуществление Brexit Великобританией — это «первая ласточка», знаменующая скорый развал Евросоюза. Об этом на своей странице в Twitter написала лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее мнению, «Евросоюз останется в истории как громкий провал». С французским политиком согласен член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Brexit стал очень положительным явлением для британцев.

«К сожалению, Евросоюз не оправдал возлагавшихся на него надежд: внутри него слишком много противоречий и бюрократии. Унификация подходит не всем: мы видим, как страны Восточной Европы, вступая в эту организацию, сталкиваются с определенными экономическими проблемами, поскольку их предприятия не соответствуют стандартам Евросоюза и не выдерживают соперничества со своими более крупными конкурентами», — сказал собеседник ФАН.

Итогом вхождения в союз европейских государств для ее новых членов зачастую становится разорение их фирм и рост безработицы, оставшиеся без гроша в кармане люди вынуждены ехать на заработки в более обеспеченные страны ЕС.

«С одной стороны, обретенная свобода передвижения позволяет им это сделать, а с другой — развитие слабых в экономическом отношении стран Евросоюза от этого сильно проседает, и, таким образом, им попросту не удается построить взаимовыгодные отношения с другими участниками этого международного объединения, — уверен депутат. — Так что дезинтеграционные процессы в ЕС будут продолжаться».

Морозов не уверен, что Европе нужен предложенный Марин Ле Пен «Европейский альянс независимых наций», который, как представляется французскому политику, сможет успешно заменить уходящий в прошлое Евросоюз.

«Как показывает практика, двусторонние отношения между странами оказываются более эффективными, нежели общение в рамках громоздкой наднациональной конструкции, — уверен парламентарий. — России, например, намного проще выстраивать взаимоотношение с каждой европейской страной по-отдельности, чем продвинуть какие-то свои решения в ПАСЕ или Совете Европы».

По мнению политика, случившееся в середине прошлого века объединение европейских государств в единую структуру, оказалось выгодным в основном только Соединенным Штатам.