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Депутат Госдумы Морозов назвал причины скорого развала Евросоюза после Brexit

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Депутат Госдумы Морозов назвал США главным выгодоприобретателем от существования Евросоюза

Осуществление Brexit Великобританией — это «первая ласточка», знаменующая скорый развал Евросоюза. Об этом на своей странице в Twitter написала лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее мнению, «Евросоюз останется в истории как громкий провал». С французским политиком согласен член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Brexit стал очень положительным явлением для британцев.

«К сожалению, Евросоюз не оправдал возлагавшихся на него надежд: внутри него слишком много противоречий и бюрократии. Унификация подходит не всем: мы видим, как страны Восточной Европы, вступая в эту организацию, сталкиваются с определенными экономическими проблемами, поскольку их предприятия не соответствуют стандартам Евросоюза и не выдерживают соперничества со своими более крупными конкурентами», — сказал собеседник ФАН.

Итогом вхождения в союз европейских государств для ее новых членов зачастую становится разорение их фирм и рост безработицы, оставшиеся без гроша в кармане люди вынуждены ехать на заработки в более обеспеченные страны ЕС.

«С одной стороны, обретенная свобода передвижения позволяет им это сделать, а с другой — развитие слабых в экономическом отношении стран Евросоюза от этого сильно проседает, и, таким образом, им попросту не удается построить взаимовыгодные отношения с другими участниками этого международного объединения, — уверен депутат. — Так что дезинтеграционные процессы в ЕС будут продолжаться».

Депутат Госдумы Морозов назвал США главным выгодоприобретателем от существования Евросоюза

Морозов не уверен, что Европе нужен предложенный Марин Ле Пен «Европейский альянс независимых наций», который, как представляется французскому политику, сможет успешно заменить уходящий в прошлое Евросоюз.

«Как показывает практика, двусторонние отношения между странами оказываются более эффективными, нежели общение в рамках громоздкой наднациональной конструкции, — уверен парламентарий. — России, например, намного проще выстраивать взаимоотношение с каждой европейской страной по-отдельности, чем продвинуть какие-то свои решения в ПАСЕ или Совете Европы».

По мнению политика, случившееся в середине прошлого века объединение европейских государств в единую структуру, оказалось выгодным в основном только Соединенным Штатам.

«Им гораздо проще действовать через Брюссель, чем пытаться влиять на каждое европейское государство в отдельности. Так что, чем слабее влияние США, тем сильнее будут идти дезинтеграционные процессы внутри Евросоюза», — заключил Морозов.

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