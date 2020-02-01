Патриарх Кирилл предложил внести упоминание о Боге в Конституцию России

Москва, 1 февраля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости внести в Конституцию РФ упоминание о Боге. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Если в гимне может быть «хранимая Богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей конституции?» — цитирует патриарха Легойда.

По его словам, патриарх Кирилл уверен, что внесение в Конституцию РФ упоминания о Боге будет соответствовать убеждениям большинства граждан России.

«Большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», — отметил патриарх.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное обсуждение предложения, направленные на изменения политической структуры государства. Инициатива главы государства позволит усилить полномочия парламента и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в России.