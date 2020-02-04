Климов назвал «провокационным поведением» Киева возможные иски Украины против России

Министерство юстиции Украины подаст новые иски против России, заявил глава ведомства Денис Малюська. Власти Украины ничего не умеют делать, кроме как «тратить свое время на совершенно контрпродуктивные вещи» в отношениях с Россией, пытаясь создать очередную провокацию в адрес Москвы, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Как сообщил в интервью изданию «Главком» Малюська, Минюст оценивает основания для подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.

«Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время <…>. Подадим, а потом сообщим [повод для исков]. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — сказал он.

Подробности возможных исков министр рассказывать не стал, так как это «вопрос инициативы». Он указывает, что на данный момент процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.

Оценивая заявление Дениса Малюськи о будущих исках Киева против Москвы Андрей Климов подчеркивает, что украинские власти интересует только одно — «какую бы новую гадость сделать» России.

«Одни иски подают, а другие третьего мая собираются устроить пролом нашей государственной границы. По большому счету, там происходит то же самое, что и раньше. Это попытки поддержать уровень конфронтации с Россией, потому что огромному числу людей это выгодно там, — отметил Климов в беседе с Федеральным агентством новостей. — Они ничего другого делать не умеют, так как за другое не платят, и таким образом пытаются напомнить о себе любимых разными способами. Один способ — это всякие измышления, на основании которых иски выставляются куда попало. Другой способ — это прямые провокации в реальном мире. Я в этом разницы не вижу, так как и то и то является провокационным поведением».

В любом случае на текущий момент не понятно, какой возможный эффект будет от этих исков, так как украинская сторона не раскрывает конкретные основания, поясняет сенатор.

«По большому счету Крым как был российским, так и им останется. Мы как предлагали им (властям Украины. — Прим. ФАН) нормализацию отношений, так и предлагаем. Они как тратят время на совершенно контрпродуктивные вещи, так и продолжают тратить», — добавил член Совфеда.

Ранее в офисе украинского президента сообщили, что Украина примет проект стратегии национальной безопасности, который предусматривает меры по уменьшению напряженности в двусторонних отношениях с Россией. Для реализации этой инициативы необходимо обеспечить «восстановление мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», а также реализовать комплекс мер «Крым — это Украина».

Напомним, отношения между государствами испортились после того, как Крым воссоединился с Россией в результате народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.