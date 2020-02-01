Главные новости 1 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 1 февраля.

Владимир Зеленский, привлекая США к крымскому вопросу, покушается на территориальную целостность РФ, заявил Юрий Гемпель. Планы Зеленского по возвращению Крыма Гемпель назвал покушением на целостность России.

Известный по роли охотника за головами Босска в «Звездных войнах» актер Алан Харрис скончался 25 января. Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис.

Самолет приземлился в аэропорту «Внуково». Вылетевший в Сочи авиалайнер вернулся в Москву из-за сработавшего датчика.

Пользователи соцсети раскритиковали фотографию девушки. Актриса Кошкина ужаснула пользователей Instagram снимком без макияжа.

Дальнейшее узаконивание продажи земель сельхозназначения на Украине может стоить Зеленскому поста президента. Корнилов объяснил, почему Зеленскому и его команде пригрозили свержением.

Экс-глава МИД Украины призвал сделать невыносимой жизнь российской делегации. Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ после возвращения России.

Украинский депутат Брагар подал заявление в полицию на активистку, устроившую скандал из-за сериала на русском языке в автобусе. Депутат Рады заявил в полицию на украинку, потребовавшую выключить российский сериал.

Россиян ждут в феврале сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля и длинные трехдневные выходные. Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале.

Украине не стоит рассчитывать на помощь США в «возвращении» Крыма, заявил Сергей Цеков. Сенатор Цеков ответил на слова Зеленского об участии США в «возвращении» Крыма.

Украинские силовики 31 января обстреляли территорию ЛНР из БМП-2 и минометов калибром 82 миллиметра. Украинские силовики обстреляли ЛНР из минометов и БМП.