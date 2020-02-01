Во Франции арестован сирийский боевик, приехавший по студенческой визе из Турции

Специальный корреспондент РИА ФАН рассказал о том, что известно о самом медийном боевике так называемой «Армии ислама», разгромленной в Восточной Гуте в 2018 году.

Устав грызть человеческие кости, бывший официальный представитель группировки «Джейш аль-Ислам» Ислам Аллуш (настоящее имя Маджди Мустафа Нема) решил поточить зубы о гранит науки. И Анкара, где он набирался знаний до этого, предоставила ему такую возможность — Аллуш прибыл во Францию по студенческой визе в рамках некоммерческой программы Евросоюза по обмену студентами «Эразмус». Даже получил стипендию в марсельском университете.

Но потратить ее не успел, так как был арестован местной полицией и доставлен в Париж. Там его уже ждали правозащитники и судья, обвинившие боевика в военных преступлениях, терроризме, похищениях и пытках сирийцев, а также в использовании детей в качестве пушечного мяса. Помимо всего прочего, Аллуш подозревается в причастности к скандально известному похищению сирийских активистов Разан Зейтуне, Ваиля Хамада, Самира аль-Халил и Назима Хаммади в декабре 2013 года. Их прозвали «Четверкой Думы». О дальнейшей судьбе этих сирийцев пока ничего не известно.

Несколько слов о Маджди Нема

По некоторым данным, раньше он служил в рядах сирийской армии, но затем дезертировал, сбрил усы и стал высокопоставленным должностным лицом в группировке «Джейш аль-Ислам». Молодой и неглупый Нема быстро сблизился с лидером организации — очень уважаемым среди исламистов салафитским проповедником Захраном Аллушем (впоследствии взял его фамилию в качестве прозвища, видимо для придания себе большей значимости).

Присоединиться к «Армии ислама» казалось Маджди хорошим шансом в кратчайшие сроки и без особых проблем сделать карьеру. Группировка была крайне многочисленной и боеспособной, крепко держала Восточную Гуту (провинция Дамаск) и при этом не была столь «токсична», как «Исламское государство»1 или «Джебхат ан-Нусра»1 (террористические организации, запрещены в РФ). То есть в большинстве стран «Джейш аль-Ислам» не считалась террористической организацией, и в случае чего, ее члены могли бежать хоть в Турцию, хоть в Европу (что впоследствии и произошло).

В 2016-м Россия предлагала Совбезу ООН признать людей Аллуша террористами, но Москву проигнорировали. Ведь тогда боевики еще не лезли за дипломами в Марсель, а убивали и насиловали сирийцев. Другими словами, были «умеренными борцами с режимом Асада».

Отставка и учеба в Турции

В августе 2016 года Маджди Нема покинул ряды «Армии ислама» после скандального интервью исследователю израильского центра. Комментируя позицию его группировки в отношении мирного договора между Сирией и Израилем, боевик сказал: «Этот и другие вопросы, касающиеся внешней политики страны, будут решаться соответствующими институтами, которые будут созданы после победы революции и сирийского народа, свободно выбирающего своих представителей. Мы не будем лишать сирийцев права выбора, как это делали Асады на протяжении более чем 40 лет».

Интервью тут же разлетелось по всему арабскому миру. В Дамаске его использовали в качестве примера джихадистско-сионистско-американского заговора против Асада. Аллуш-Нема, разумеется, заявил, что его слова выдернули из контекста. Мол, он, как и все, считает Израиль врагом. Но было поздно. Репутации бандитов был нанесен серьезный урон, и Маджди вынужден был подать в отставку.

Однако это не остановило его бурную научную деятельность. Ведь на момент своего ухода он уже год как жил в Турции, и, по всей видимости, возглавлял пресс-службу «Джейш аль-Ислам» удаленно.

Параллельно Аллуш пишет несколько бакалаврских работ на кафедре политологии и международных отношений в Стамбульском университете Айдын. Среди его статей есть даже посвященная распаду СССР. В интернете нетрудно найти фотографии с выпускного Аллуша, где полный небритый сириец в костюме с галстуком совсем не похож на палача, повинного в гибели тысяч соотечественников.

Продолжить обучение боевик решил во Франции. Страну выбрал неспроста — как-никак в 2015 году «Джейш аль-Ислам» осудила теракты в Париже. Однако это не помогло Нема избежать правосудия.

1 Организация запрещена на территории РФ.