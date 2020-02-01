Объединенное командование США и Канады «бурно» отреагировало на полеты Ту-160

Москва, 1 февраля. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отреагировало на полеты российских самолетов в арктическом регионе, назвав маневры «агрессивным шагом». В Минобороны РФ отметили строгое соблюдение летчиками международных норм.

По данным оборонного ведомства, бомбардировщики Военно-космических сил (ВКС) РФ совершили полеты над нейтральными водами в Арктике.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана», — сообщает Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что экипаж самолетов строго соблюдал международные нормы при совершении полета.

«Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — отмечается в сообщении.

На маневры ВКС «бурно» отреагировало Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, отметив, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство США и Канады, но совершили агрессивные действия, «включая приближение к территории США и Канады».

«Наш противник продолжает демонстрировать свои системы вооружений дальнего радиуса действия и предпринимает всё более агрессивные шаги», — заявил руководитель ведомства генерал Терренс О'Шонесси.

В ответ военный эксперт Алексей Леонков напомнил о недружественных действиях американских ВВС.

«Если мы вспомним полеты B-52 (бомбардировщик ВВС США. — Прим. ФАН), которые приближались к нашей границе, например, со стороны Балтийского моря, они подлетали на очень близкое расстояние. То есть нужно говорить об обратном: это они нам угрожают и очень близко подходят к нашим границам», — сказал эксперт.

Он считает странными заявления США в свете того, что военная доктрина РФ имеет исключительно оборонный характер, в то время как аналогичный американский документ отличается агрессивностью. В частности, в нем говорится о превентивных ударах.