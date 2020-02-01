В Московском Губернском театре представили спектакль «Серебряное зеркало». ФАН-ТВ

«Серебряное зеркало» — постановка, выполненная в жанре поэтического кабаре. В спектакле звучат стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Берберовой, Зинаиды Гиппиус и других поэтесс эпохи Серебряного века.

По мнению авторов спектакля, многие поэтессы того времени сегодня оказались незаслуженно забыты, но их гениальные произведения должны жить. Режиссер Ольга Матвеева постаралась восстановить яркие женские судьбы на сцене театра.

«Зеркало — потому что это женская поэзия и хотелось это подчеркнуть. А серебряное, потому что это эпоха Серебряного века. Поэтому здесь соединяется эпоха с женской поэзией, и, наверное, самая главная наша победа будет, если люди после спектакля придут и захотят что-то узнать и про этих поэтесс, и что-то почитать», — рассказывает режиссер Ольга Матвеева.

Поэтическое кабаре — новый формат для Московского Губернского театра, который позволяет посетителям стать непосредственными участниками красивого зрелищного перформанса.

«Любое поэтическое кабаре не предполагает четвертой стены. Это все равно должно быть общение актеров с публикой. Вы видите, что здесь стоят и столики у нас. Мы максимально, как могли эту атмосферу кабаре и атмосферу творчества, которое безусловно было в начале двадцатого века, постарались воссоздать», — отмечает Ольга Матвеева.

В спектакле звучат песни Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении певицы Алины Ивах.

«В этом спектакле, мы вернули утерянную женскую красоту. Во время Серебряного века женщины были потрясающие, они были тонкие, они были разные. Об этом говорит их поэзия. Это был целый мир, который к сожалению наша страна утеряла. Сейчас таких женщин нет, они конечно есть, но совсем не та субкультура», — уверена певица и заведующая труппой Московского Губернского театра Алина Ивах.

Премьерные показы спектакля «Серебряное зеркало» состоятся 13 и 26 февраля в Московском Губернском театре.