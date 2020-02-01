В партии Зеленского хотят заработать на поставках воды в Крым

Киев, 1 февраля. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Аристов заявил о необходимости пополнить украинский бюджет за счет поставок воды в Крым.

По его словам, Украина должна начать поставки воды в Крым, благодаря чему Киев сможет пополнить украинский бюджет.

«Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — пояснил Аристов.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что возобновление поставок воды из Украины в Крым станет политическим тестом для властей Украины.

«Это решение станет тестом на политическую зрелость для нынешней украинской власти», — пояснил Шеремет.

Он также добавил, что Россия пока не получала подобных предложений со стороны Украины. При этом парламентарий отметил, что поставка воды в Крым представляет интерес для украинской стороны.

«Они смогут не только зарабатывать деньги, но и еще восстановят свои земли в Херсонской области, которые пришли в непригодность с перекрытием Северо-Крымского канала, и сельское хозяйство», — подчеркнул Шеремет.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с РФ. Позднее российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом президент подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Позднее Украина прекратила поставки воды по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал около 85% потребностей Крыма.

Стоит отметить, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» одержала победу на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоялись в июле 2019 года. Партия «Слуга народа» получила 254 из 450 мест в украинском парламенте.