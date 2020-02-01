Россиянка утонула на одном из популярных пляжев Таиланда

Бангкок, 1 февраля. Гражданка России утонула во время купания на курорте в Таиланде. Инцидент произошел на пляже Патонг на Пхукете. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

По имеющимся данным, спасатели извлекли 34-летнюю женщину из воды и провели сердечно-легочную реанимацию. Россиянку госпитализировали в местную больницу, но спасти ее жизнь не удалось. Сообщается, что женщина находилась на побережье со своим другом, который охранял ее вещи, пока она плавала, передают РИА Новости.

Женщина утонула на расстоянии 30 метров от берега.

Ранее сообщалось, что Таиланд считается не только одним из самых популярных курортов у россиян, но и наиболее опасным. Таиланд планирует обязать туристов делать страховку на время пребывания в стране. Путешественники, которые захотят попасть в страну без полиса, будут платить обязательный взнос. Средства из него пойдут на лечение или репатриацию иностранцев, передает телеканал «360».