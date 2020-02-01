Белоруссия пошла по стопам Украины, меняя дружбу с РФ на нефть США. Колонка Голоса Мордора



Прямо сейчас в Минске на наших глазах разворачивается аттракцион невиданной щедрости. Американский госсекретарь Майк Помпео, больше похожий на классического босса итальянской мафии в США времен сухого закона, делает президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко массу предложений, от которых отказаться, конечно же, можно, но Батька еще подумает. Потому что Батька очень хитрый. По крайней мере, он так думает.

Но щедрость — невероятная. Например, США предлагают обеспечить Белоруссию нефтью. На все сто процентов. И они это могут, причем с легкостью. Они же обещали обеспечить Литву сжиженным газом, если она откажется от трубопроводного российского, — и обеспечили. Теперь страна покупает сжиженный газ по цене, которая гораздо выше трубопроводного, но, что еще смешнее, она берет кредиты, чтобы оплатить аренду того самого СПГ-терминала, через который забирает газ с танкеров. И наконец, вишенка на тортик — а танкеры-то российские. С российским газом компании «Новатэк». Уже три танкера пришли в Литву только этой зимой. Но вы не подумайте — в данном случае это вовсе не тоталитарный газ кровавого кремлевского режима. Дело в том, что он перекуплен США и перепродан в Литву. И вот та немалая наценка, которую Вильнюс отдает Вашингтону поверх российской стоимости этого газа, — это и есть плата за превращение ужасного тоталитарного газа в прекрасные молекулы свободы.

Схема эта не нова, и есть даже более простые варианты ее применения — например, «словацкий газ» на Украине. Все то же самое, только газ трубопроводный, который еще и идет по территории Украины, что лишь добавляет этой ситуации концентрированного идиотизма. И Киев, который мог бы покупать этот газ дешево из России, покупает его дорого, но у Словакии. Та, конечно же, рада. Да и РФ так или иначе свой газ продает. А проблемы людей, больных на голову, — это надо к психиатру. Но они упорно не идут.

Я уверен, что та самая американская нефть, которой Майк Помпео обещает залить Белоруссию, в итоге окажется все той же нефтью из России. По тем же трубам, в тех же железнодорожных цистернах. И Москва все равно получит за нее деньги. Пусть не от Белоруссии, а от США, которые перепродадут эту нефть с приличной наценкой белорусам. Мне интересно — кто-нибудь вообще верит, что Вашингтон будет таранить в Минск именно свою нефть? Танкерами через всю Атлантику, потом железной дорогой — нет, вы серьезно? Но все-таки есть возможность, что Александр Григорьевич согласится на такой вариант. Закомпостирует талончик и назло кондуктору пойдет пешком. Впрочем, будем надеяться на его мудрость. Что очень хорошо умеет Лукашенко, так это откатывать назад. Как всегда и поступает, когда делает недружественные России заявления.

Поведение Александра Григорьевича иногда удивляет. Особенно учитывая, что все то «экономическое чудо», которое он создал в своей стране, сделано большей частью благодаря России. Благодаря ее огромному рынку, на который спокойно идут белорусские товары, благодаря дешевым энергоносителям, которые по-настоящему дешевы, как бы Александр Григорьевич ни пытался всех убедить в обратном. Казалось бы — держись за такую дружбу и развивай страну. Тем более что от тебя никто ничего особенного не требует. Но нет. Лукашенко ведет свою очень хитрую игру. Только вот эти хитрые игры тоже не новы. В одной соседней стране один президент тоже вел хитрые игры, и чем все закончилось, мы всем знаем. Да даже еще и не закончилось ничего, все продолжается. И чем закончится — неизвестно. Понятно лишь, что ничем хорошим. И что бы там не говорили — ситуации похожие. На Украине обрабатывали молодежь — и в Белоруссии обрабатывают, на Украине президент Виктор Янукович заигрывал с националистами — в Белоруссии Лукашенко заигрывает с националистами. Наверное, будучи уверенным, что он не Янукович. Он умнее. Но игра есть игра. Штука непредсказуемая. Можно и проиграть. В том числе и всю страну с народом.

Американцы умеют делать выгодные предложения. Но важно помнить, что бонусом к этим предложениям обязательно идет расширение американского посольства, печеньки на Майдане и «свобода с демократией», от которых ни одной стране, в которую они пришли из США, не стало лучше. А то и самих стран не стало после таких подарков. Белоруссия — очень лакомый кусочек. Схарчи его — и Россия фактически заблокирована со стороны Европы. «Братья поляки, украинцы и литовцы» радостно примут Белоруссию в свои горячие объятия. Россия, безусловно, выдержит, и ничего с ней не случится. А за белорусский народ как-то боязно. Тем более сам он вполне рассудителен и адекватен. Только вот как бы Александр Григорьевич не заигрался в свои опасные игры.