Россиян будут эвакуировать из Китая пять самолетов с вирусологами на борту

Москва, 1 февраля. Эвакуировать граждан РФ из Китая по поручению российского президента Владимира Путина будут пять самолетов ВКС с военными вирусологами на борту. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что министр обороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации россиян. По информации Минобороны РФ, «в целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано пять самолетов ВКС России».

«На каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами», — сообщили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3–4 февраля. По его словам, это связано с тем, что России и Китаю нужно было время для того, чтобы согласовать полетную информацию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с китайским коллегой Ван И взаимодействие стран в борьбе с коронавирусом нового типа.