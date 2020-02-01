Лавров обсудил с главой МИД КНР взаимодействие в борьбе с коронавирусом

Москва, 1 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с китайским коллегой Ван И, передает внешнеполитическое ведомство.

По информации МИД, министры обсудили взаимодействие стран в борьбе с коронавирусом нового типа.

«С российской стороны дана высокая оценка мерам, предпринимаемым Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом», — сообщили в МИД.

Напомним, о вспышке ранее неизвестного заболевания стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения в китайском городе Ухань. Отмечается, что первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.

Китайские власти в целях предотвращения развития эпидемии ввели особый режим в провинции Хубэй. На данный момент в Китае от коронавируса нового типа погибло более 250 человек. Сообщается, что зараженными являются более 11 тысяч человек.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало о том, что эффективность применения медицинской маски для предотвращения заражения коронавирусом сильно завышена. Медики рекомендуют чаще мыть руки с мылом и не трогать ими лицо, а также слизистые оболочки.