Соколов и Перенджиев предупредили об опасности миграции сирийских наемников из Ливии в ЕС

Сирийские наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, переправленные ранее при помощи Анкары на ливийскую территорию в качестве живой силы для пополнения рядов бандформирований Триполи, массово дезертируют и убегают в страны Евросоюза. Об этом сообщают источники во французской разведке, пристально следящей за продолжающимися нарушениями со стороны Турции обязательств, взятых на себя турецкой стороной на берлинской международной конференции. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов объяснил, что бандиты, прибывшие при помощи турецкой стороны в Северную Африку, являются «джентльменами удачи» и обыкновенными бандитами, ищущими более комфортное место для своей преступной деятельности.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что авианосец ВМС Франции «Шарль де Голь» зафиксировал факт сопровождения турецким фрегатом грузового судна, перевозившего достаточно крупную партию бронетехники и вооружений для поддержки ПНС, оккупировавшего столицу североафриканского государства – Триполи. Также нарушения Турцией положений документа, принятого по итогам саммита в Берлине, осудил французский президент Эммануэль Макрон. По мнению французской стороны, Анкара таким образом способствует дальнейшей эскалации ливийского конфликта и прямо нарушает оружейное эмбарго ООН, введенное в 2011 году.

Однако, ключевым дестабилизирующим фактором в Ливии на текущий момент являются наемники из сирийского Идлиба, поставляемые Анкарой марионеточному «правительству» Файеза Сарраджа. В последнее время джихадисты все сильнее терроризируют мирное население Триполи, грабя и избивая ливийцев, а также похищая людей ради выкупа. Однако свою боеспособность они, очевидно, уже растеряли, когда сбегали из Идлиба под натиском правительственных сил лидера Сирии Башара Асада, поэтому сейчас, пользуясь безнаказанностью, творят бесчинства на территориях, оккупированных ПНС.

Вероятно, что дальнейшую свою деятельность многие из сирийских радикалов планируют осуществлять уже в странах ЕС, поскольку из-за закрытия ряда нефтяных месторождений в Ливии и утратой нефтяных доходов Саррадж уже не может содержать такое огромное количество наемников. По информации французской разведки, джихадисты убегают из Северной Африки на территорию Италии. Таким образом, нарушение Анкарой своих обязательств больно может ударить по Европе и так переполненной мигрантами, а теперь туда еще массово попадают террористы.

По словам Константина Соколова, большая часть сирийских наемников, переброшенных для пополнения рядов бандформирований ПНС, прибыли в Ливию исключительно для того, чтобы заработать денег за счет банального мародерства и грабежа. Он добавил, что теперь в связи с финансовыми трудностями, возникшими у Сарраджа из-за приостановки нефтедобычи, бандиты вынуждены искать другие пути получения прибыли, поэтому сбегают в страны Евросоюза.

«Для того, чтобы обеспечить боевиков, нужны большие деньги, это попросту наемники тех, кто устраивает новый мировой порядок. Эти, как у нас говорят «джентльмены удачи», зарабатывают на грабеже и убийствах, это их образ жизни. Естественно, они прибыли туда, где им платят деньги за эту деятельность. В Триполи, где они были, им платить перестали, но они же не будут питаться святым духом, поэтому это попросту перемещение «кормушки» на новое место. Туда они и едут», – считает эксперт.

В свою очередь член экспертного совета «Офицеры России», доцент РЕУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал такое перемещение наемников – своеобразным круговоротом боевиков, которые попросту перемещаются из одной точки в другую, неся за собой хаос на новые территории. Он считает, что сирийские наемники неспроста решили перебраться именно в Италию.

«Я уже неоднократно говорил, что такая опасность существует (перетекания наемников из Ливии в ЕС – Прим. ФАН). Ранее уже происходил выброс джихадистов на греческие острова по пути в Ливию, но здесь ситуация несколько иная. Здесь, возможно, есть какие-то подводные камни. Так, я помню итальянский премьер-министр выражал как-то озабоченность положением в Ливии, а теперь эти сбежавшие боевики почему-то едут именно в Италию. Вероятно, здесь имеет место более тонкая игра, но может быть и обычный круговорот боевиков в природе», – предположил Александр Перенджиев.

Остается только догадываться, где в дальнейшем «всплывут» эти сирийские наемники, которых Турция посылала в качестве военной помощи ПНС Ливии. Тем не менее их еще очень много остается на ливийской территории, где они продолжают творить беспредел совершенно безнаказанно. Триполитанский оккупационный режим попросту отдал террористам на откуп мирное население североафриканской страны, которое страдает от рук радикалов.