Марин Ле Пен назвала Brexit началом краха Евросоюза

Париж, 1 февраля. Выход Великобритании из состава Евросоюза является началом краха ЕС, в результате которого европейские государства обретут независимость. Об этом заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По ее словам, выход Великобритании из ЕС станет толчком для создания Европейского альянса независимых наций, чего требует подавляющее число жителей европейских государств.

«Европейский союз останется в истории как оглушительный провал!» — написала Ле Пен в своем микроблоге Twitter.

Напомним, 1 февраля Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. До 2021 года будет действовать переходный период, на протяжении которого в Великобритании продолжит действовать большая часть законов ЕС. К концу переходного периода власти Великобритании и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из ЕС является «тревожным сигналом для всей Европы». Он также добавил, что данное событие свидетельствует о неэффективности модели ЕС. По его словам, действующая модель не всегда позволяет удовлетворять повседневные потребности граждан. При этом Макрон призвал извлечь выгоду из этой ситуации и продолжить «борьбу за суверенную и демократическую Европу».