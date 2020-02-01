Клинцевич объяснил решение российских властей направить ВКС для эвакуации граждан из Китая

Россияне будут эвакуированы из Китая из-за коронавируса авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сенатор Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, что государство предпринимает положенные в таких случаях меры для спасения своих граждан от заболевания.

Как указал Дмитрий Песков самолеты начнут выполнять рейсы уже сегодня, 1 февраля.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», — заявил журналистам пресс-секретарь российского президента.

По словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, это абсолютно нормальная мера со стороны российских властей, так как в Китае много российских граждан.

«Это туристы и люди, работающие в совместном бизнесе, — пояснил Клинцевич. — Обычно, когда говорят об эвакуации, то этим занимается МЧС. А если уже привлекаются Воздушно-космические войска страны, то это говорит о большом количестве людей, находящихся на этой территории, которые в силу возможной опасности нуждаются в эвакуации. Это обычная и нормальная практика. Там тоже находятся работники нашего посольства. Конечно, вывозить людей будут через карантин и обследование».

К тому же, по мнению сенатора, если пресс-секретарь президента сделал такое заявление, то значит, есть угроза заражения для граждан России в Китае.

«Сегодня государство предпринимает положенные в этих случаях меры для спасения своих граждан от возможной инфекции и от последствий, которые это заболевание может принести», — отметил он.

Однако российский политик уверен, что в ближайшее время в Китае разберутся с источниками и причинами возникновения опасной пневмонии в стране.

«Случилось такое несчастье у китайцев, возник этот вирус. Там достаточно большое количество заболевших, но китайцы пока что справляются с этими вещами. При таком количестве людей и если такой серьезный вирус, могло быть жертв значительно больше. Тем не менее меры, принятые китайцами, обеспечивают не широкомасштабное распространение вируса», — сказал собеседник ФАН.

Кроме того, Клинцевич сообщил, что любые посылки из Китая проверятся сотрудниками Роспотребнадзора из-за опасности переноса коронавируса.

«Здесь объявлена зона опасности, закрыты движения и работают санитарные инстанции. Любой товар, поступающий из зоны, подвергается обработке и исследованию. Поэтому тут мешать работать профессионалам и специальным службам не надо, так как они знают, что в этом случае нужно делать», — добавил член Совфеда.

Ранее Министерство транспорта России рекомендовало гражданам РФ не лететь в Китай без крайней необходимости. В ведомстве подчеркнули, что их задача заключается в том, чтобы «обеспечить комфорт и безопасность российских граждан при их возвращении из Китая».

Напомним, в Китае произошла вспышка нового типа пневмонии под названием коронавирус. Как сообщили врачи, основными симптомами болезни являются высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель. Известно, что к настоящему моменту почти 12 тысяч человек заболели, а около 260 инфицированных погибли.