Сирия, 1 февраля. США намеревается расширить две свои военные базы на северо-востоке Сирии. К югу от Мосула в Ираке произошла атака на американский военный объект. Самолеты ВКС РФ осуществили вылеты в Северном Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели разведывательные вылеты в районе Аль-Баба к северо-востоку от Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести бои с джихадистами в южных районах Идлиба.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: заявила о захвате окраин деревни Аль-Хумейра и потерях САА в военной технике на западе Алеппо.

Соединенные Штаты: готовятся к расширению двух своих военных баз на северо-востоке Сирии; пережили атаку на базу «Кайяра» в провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Алеппо

Исламисты вооруженной оппозиции продолжают атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на западе Алеппо. Twitter-канал (Step_Agency), подконтрольный боевикам, заявляет о том, что в результате последнего обстрела радикалами недавно освобожденного населенного пункта Хан-Туман был якобы уничтожен военный пикап сил САР. Джихадисты также утверждают, что повредили бульдозер проасадовских ополченцев-шиитов вблизи поселения Халса. Кроме того, по данным оппозиционного военного источника в сети Twitter (almohrarmedia2), боевики захватили окраины деревни Аль-Хумейра, однако пока эта информация не получила официального подтверждения.

Между тем протурецкие силы активно развивают наступление на севере Алеппо в рамках операции «Пылкая решимость», о начале которой было объявлено несколькими часами ранее. Разведывательные вылеты в этом районе осуществили российские ВКС.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (deirezzor24) сообщает о том, что боевики подпольных групп «Исламского государства» предприняли вылазку на позиции Сирийской арабской армии (САА) к северо-западу от административного центра региона. Террористы организовали атаку на укрепрайоны правительственных подразделений и их союзников на окраине населенного пункта Бадия Айяш. О последствиях нападения пока ничего неизвестно. Предполагается, что радикалы группировки могли пробраться в зону контроля САА со стороны оккупированных курдскими боевиками территорий, на которых практически ежедневно происходят налеты неизвестных.

Провинция Идлиб

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил о результатах работ по зачистке местности, проведенных в ранее освобожденных от оккупации исламистов населенных пунктах. По его словам, в ходе обследования территории было изъято большое количество оружия и техники, значительная часть которой была произведена в странах Запада. Напомним, в настоящее время Сирийская арабская армия (САА) ведет в провинции операцию под названием «Идлибский рассвет».

Согласно информации новостного портала Step News Agency, вновь интенсифицировались столкновения в районе населенного пункта Тель-Мардих. В то же время джихадисты террористического альянса «Тахрир аш-Шам» обстреливают из РСЗО «Град» укрепрайоны САА на подступах к поселению Луф, о зачистке которого стало известно ранее.

Провинция Хасака

Появились данные о целях передислокации подкреплений США в Хасаку. По информации турецкого новостного агентства Yeni Akit, Вашингтон стягивает военную технику и материально-техническое обеспечение на северо-восток Сирии с целью расширения двух военных баз, размещенных в районах, богатых энергоресурсами. Напомним, в первой половине дня сообщалось о прибытии американского конвоя из Иракского Курдистана. Как известно, в конце прошлого месяца США выкупили землю рядом со своим объектом у поселения Тель-Брак. Вторая база, которой предстоит модернизация, находится у нефтегазового месторождения Аль-Омар в соседнем Дейр-эз-Зоре.

Ирак

Представители пресс-службы иракских органов безопасности заявили о том, что в Ираке произошла новая атака на одну из военных баз Соединенных Штатов. Под ударом оказался военный объект на севере страны в провинции Ниневия. Согласно поступившей информации, никто из американских военных не пострадал. Неизвестные выпустили как минимум пять минометных снарядов по базе «Кайяра», расположенной к югу от Мосула. Предполагается, что за организацией нападения стоят члены проиранских военизированных формирований, которые намереваются отомстить США за убийство лидера спецподразделения Корпуса Стражей Исламской революции «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани, и замглавы Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.