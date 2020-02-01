Чемпионат России по снегоходному кроссу и мотокроссу стартовал в Кемерово

Кемерово, 1 февраля. Первый этап чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу стартовал в Кемерово. Параллельно с турниром проходят соревнования по мотокроссу. Оба состязания посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор области Сергей Цивилев.

Отмечается, что последние такие соревнования проходили в городе 22 года назад.

«Экстремалы из пяти регионов РФ приехали в Кемерово, на этап чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу», — написал в своем Instagram Сергей Цивилев.

На церемонии открытия соревнований губернатор подчеркнул, что благодаря природе в Кузбассе есть все условия для проведения подобных мероприятий. Зрители отметили, что гонки на высокой скорости получились зрелищными, а эффектные пролеты на снегоходах заставили удивиться даже самых искушенных болельщиков, передает «Газета Кемерова».

Второй день соревнований намечен на завтра и пройдет в районе горы Люскус.

Ранее сообщалось, что в прошлом году снегоходы стали популярнее среди россиян. Исследование проводил сервис «Авито Авто». Больше всего снегоходов купли в Перми, Барнауле, Ульяновске и Воронеже, передает телеканал «360».