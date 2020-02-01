Баранец заявил, что Саррадж боится публикации опросов схваченных им социологов

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не дало вразумительного ответа на открытое письмо президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, в котором российский общественный деятель напомнил премьер-министру ПНС Файезу Сарраджу о недопустимости незаконного удержания в неофициальной тюрьме «Митига» социологов из РФ. Однако ответ ливийских политиков состоял из общих фраз и «воды» — так, глава МИД ПНС Мухаммед Сияла заявил, что его начальник «не вмешивается в работу судебных властей».

Саррадж удерживает российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана у себя в плену только для того, чтобы показать «поставившему его на царство» Западу, на чьей он стороне, и что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Ливии, присылая туда своих социологов, заявил в интервью Федеральному агентству новостей военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Собеседник ФАН удивлен, чем так обычные социологи (по его убеждению, это представители самой мирной профессии) могли так помешать ПНС Ливии — ведь те просто ездят по стране и опрашивают население.

«Ну что здесь плохого? Это же не боевики, в конце концов, и не «вагнеровцы» (сотрудники ЧВК «Вагнера». — Прим. ФАН), которые мерещатся им уже повсюду. «Вагнеровцы», по их мнению, везде — даже в спальне (президента США Дональда. — Прим. ФАН) Трампа! Так что я считаю, что захват наших граждан в плен — это чистой воды провокация», — убежден эксперт.

По его мнению, целью этой провокации было предъявление всему миру «доказательств» того, что Российская Федерация вмешивается во внутриполитические дела Ливии.

«Так вот я вам хочу сказать: Россия действительно в них вмешивается. Она посадила в Кремле противостоящие стороны этого конфликта и уговорила их прекратить огонь. Она вмешивается во внутриливийские процессы, потому является единственным реальным миротворцем, который искренне хочет погасить пламя гражданской войны в этой стране», — считает Баранец.

Однако Сарраджу, по словам собеседника ФАН, это не нужно: ведь совершенно понятно, что события складываются не в его пользу.

«Очевидно, что огромное количество населения Ливии симпатизирует Хафтару, — уверен эксперт. — И поэтому глава ПНС «выбрасывает» любые провокации, лишь бы принизить статус России как миротворца — он поступает как мошенник. Я хотел бы спросить у этого человека — а чем так плохи для Ливии социологи? Тем, что они измеряют общественное мнение? Или тем, что опросы показывают, что абсолютное большинство населения не хотят идти за так называемым Правительством национального согласия?».

По мнению Баранца, Российская Федерация должна стоять до конца в деле освобождения своих граждан.