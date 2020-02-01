Самолет из Уханя в ФРГ экстренно сел в Хельсинки вместо Москвы

Хельсинки, 1 февраля. Самолет, перевозивший эвакуированных из китайского города Ухань граждан Германии, приземлился в аэропорту Хельсинки вместо запланированной посадки в Москве.

Согласно плану немецкого Бундесвера, который организовал операцию по эвакуации, самолет должен был доставить свыше 100 граждан ФРГ из Уханя. Предполагалось, что полет прервется промежуточной посадкой в Москве, где экипаж самолета должен был смениться.

«Незадолго до посадки в Москве Россия отказала в посадке самолета, он был вынужден переместиться в Хельсинки-Вантаа», — передает газета Helsingin Sanomat.

Представители финского аэропорта, принявшего борт, подтвердили данные о посадке немецкого самолета. По их информации, остановка имеет технический характер, в ходе нее пассажиры не покидают лайнер, при этом поменялся экипаж.

Кроме того, сообщается, что самолет направляется во Франкфурт, на его борту находятся 126 человек.

Напомним, в китайском городе Ухань находится очаг распространения ранее неизвестного коронавируса. Первые случаи заражения были отмечены в декабре 2019 года, тогда всех заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. Китайские власти вынужденно ввели особый режим в провинции Хубэй, чтобы пресечь разрастание эпидемии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, насколько может быть полезна медицинская маска для предотвращения заражения коронавирусом нового типа. Медики считают более эффективным методом профилактики частое мытье рук с мылом.