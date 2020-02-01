Путин подключил ВКС к эвакуации россиян из-за коронавируса в Китае. События дня. ФАН-ТВ

Военные эвакуируют россиян из Китая К борьбе с китайским коронавирусом подключились уже не только медики, но и военные. Президент России Владимир Путин поручил эвакуировать наших сограждан из Китая силами ВКС. Речь о военных самолетах, первые рейсы которых стартуют уже сегодня. Они отправляются в те регионы Китая, где эпидемия укоренилась наиболее прочно. Вероятно, прежде всего в провинцию Хубэй. Именно там неизвестный вирус еще месяц назад вызвал массовую вспышку пневмонии. Сам регион из-за карантина почти изолирован от внешнего мира. Инфекция разошлась по всему Китаю и, пусть единично, даже за пределы страны. Общее число заболевших уже больше 11 000 человек, 259 из них погибли. Эти цифры растут ежедневно, вирус охватывает все больше стран. Сегодня их уже больше 20, в том числе и Россия. Вчера медики диагностировали инфекцию у двух пациентов в Забайкалье и Тюменской области. Оба — граждане Китая. В многострадальной провинции Хубэй сейчас находятся не менее 170 наших соотечественников, зараженных среди них пока нет, но и выехать до сегодняшнего дня они не могли. Посольство России в Пекине уже формирует списки тех, кто скоро вернется оттуда на Родину. Впрочем, по прибытии, их ожидает еще двухнедельный карантин в целях безопасности. Вместе с тем Россия готова содействовать и самому Китаю. Владимир Путин уже предложил своему коллеге Си Цзиньпину необходимую помощь.

США предложили нефть Белоруссии США готовы обеспечить Белоруссию нефтью. На 100%. С такими словами и, можно сказать, с деловым предложением выступил госсекретарь Штатов Майк Помпео. Сегодня чиновник прибыл в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тот, похоже, был несказанно рад американским гостям, особенно ввиду нефтяной повестки. Ведь Минск уже анонсировал планы снизить поставки «черного золота» из России в пользу альтернатив. И неслучайно переговоры с Помпео лидер республики начал с комплиментов: назвал гостя одним из «архитекторов» политики США и даже в шутку предложил ему посмотреть на белорусскую «диктатуру». Более того, ряд разногласий между Минском и Вашингтоном Лукашенко связал с работой прежних властей. Готов ли он принять громкое предложение Штатов, пока не ясно. Белорусский лидер и раньше говорил о возможной покупке нефти не только у США, но также у Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и ряда других стран. Ключевой вопрос — цена. Договориться о ней еще в конце прошлого года Минск пытался с Москвой, но безуспешно. Сам Лукашенко пожаловался, что его страна в партнерстве с нами постепенно приближалась к мировому ценнику. Но о полном прекращении импорта из России речи все же не шло.