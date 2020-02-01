«Голос Америки» игнорирует российские законы на территории страны

Сегодня вступает в силу закон о СМИ — иностранных агентах, согласно которому на ряд изданий налагаются новые обязательства по маркировке, регистрации и отчетности. Не все попавшие в список СМИ выполнили требования закона. В частности, на сайте «Голоса Америки» отсутствует информация о признании иноагентом.

Миллионные штрафы

Согласно федеральному закону от 16.12.2019 №443, вступившему в силу с 1 февраля, несоблюдение требований к СМИ — иностранным агентам ведет к штрафам в размере 10 тысяч для граждан, 50 тысяч для должностных лиц и 500 тысяч рублей для юридических лиц. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 50 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц. Максимальная ответственность, вводимая за многократные (более двух раз в течение года) нарушения, предусматривает штраф в 100 тысяч рублей и 15 суток ареста для граждан, 200 тысяч рублей для должностных лиц или 5 миллионов рублей для юридических лиц. Поправки были приняты после того, как Минюст США потребовал RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Штатов.

По закону, СМИ-иноагентами в РФ являются юрлица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юрлица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и другие материалы и финансируемые из иностранных источников.

На СМИ-иноагенты, как и на НКО-иноагенты, налагаются сходные обязательства: необходимо предоставлять отчеты о составе руководства, расходовании средств, аудиторских проверках. Кроме того, СМИ- и НКО — иностранные агенты должны маркировать свои материалы соответствующим образом. Также, согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года закону о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов, издание обязано в течение месяца со дня признания его иностранным агентом учредить российское юридическое лицо.

Не подавая голоса

Не все издания и организации прислушались к требованиям Минюста. Маркировка иноагента отсутствует на сайте издания «Голос Америки», известного антироссийской направленностью деятельности. Ранее оно уже подвергалось штрафам за неисполнение предписания закона об иноагентах, в частности, за непредоставление финансовой отчетности.

Штрафование «Голоса Америки» вызвало возмущение в Госдепартаменте США, обвинившем Россию в «давлении на независимые СМИ». Налицо двойные стандарты, ведь в США относятся к иноагентам намного строже — за нарушения предусмотрены уголовная ответственность и тюремное заключение.

Помимо отсутствия маркировки, «Голос Америки», судя по всему, проигнорировал и требование учредить российское юридическое лицо. В реестре юрлиц России организаций с похожими названиями нет; прессе об их создании также ничего неизвестно.

Унизительно!

Похоже, ввиду щедрого финансирования «Голосу Америки» штрафы не страшны. Некоторые иноагенты, считающие маркировку иноагента унизительной, допускают многократные штрафы, как НКО «Мемориал», общая сумма штрафов которой превысила 4,5 миллиона рублей. Вероятно, помощь иностранных спонсоров, среди которых Европейская комиссия, ряд правительственных организаций стран Запада и иноагент Amnesty International, позволяет НКО без труда выплачивать штрафы.

Нашли лазейку

Нежелание иноагентов маркировать свою деятельность в соответствии с российскими законами заставляет их идти на хитрости. НКО «Голос» вышла из щекотливого положения, мелким темным шрифтом опубликовав на сайте сообщение, что информационный ресурс golosinfo.org не принадлежит признанным иноагентами МОФ «Голос-Урал» и ассоциации «Голос», хотя и освещает деятельность «движения «Голос», а также события в избирательной и правозащитной сферах».

Организация по защите прав избирателей «Голос» стала одной из первых НКО, попавших в списки иноагентов из-за USAID как источника финансирования. По мнению экспертов, задача «Голоса» — нагнетать обстановку перед выборами, зарождая сомнения в их легитимности. Различные уловки, такие как большое число юрлиц, позволяют организации ловко скрывать иностранное финансирование, хотя правозащитная работа в принципе должна быть максимально прозрачна.

Многочисленные уловки, игнорирование законов РФ и, главное, антироссийская деятельность демонстрируют неуважение к стране и ее жителям. Закономерным итогом увиливания от ответственности станут штрафы. Минюсту России следует обратить внимание на нарушения со стороны «Голоса Америки» и других иноагентов, призвав их к ответственности в соответствии с законом.